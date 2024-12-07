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Просторная кухня-гостиная и парк рядом — как выглядит квартира мечты большинства россиян

3:30
Недвижимость

Исследование, проведённое компанией ССК, показало, что более трети россиян (38,2%) предпочитают покупать двухкомнатные квартиры площадью свыше 65 квадратных метров, а 29,4% выбирают трёхкомнатные квартиры не менее 80 квадратных метров. Только 12,7% опрошенных готовы купить однокомнатную квартиру, вне зависимости от имеющейся у них суммы денег.

Квартира
Фото: commons.wikimedia.org by Dukley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Квартира

Исследование также выявило, что не все россияне хотят покупать четырёхкомнатные квартиры. Только 19,6% опрошенных выразили желание приобрести такую недвижимость, сообщает Газета.Ru.

При выборе города для проживания респонденты отдали предпочтение Краснодарскому краю (28,4%), Москве и Московской области (26,5%), Санкт-Петербургу и Калининграду (18,6%). 15,7% опрошенных проголосовали за покупку жилья в любом городе с системным градообразующим предприятием и высокими зарплатами.

Респонденты назвали несколько факторов, которые влияют на выбор объекта при покупке. Почти половина россиян (49%) предпочитает квартиры с большими кухнями-гостиными и красивыми видами из окон. Зелёная зона для прогулок рядом с домом привлекает 58,8% опрошенных. 31,4% обращают внимание на наличие просторной парковки, 25,5% мечтают о жилье с панорамным остеклением.

"Умный дом" и высокие потолки привлекают 22,5% респондентов, гардеробная важна для 20,6%, современная детская площадка — для 16,7%, несколько ванных комнат или санузлов — для 13,7%. 8,8% волнует наличие места для выгула собак.

При выборе района для проживания большинство (44,1%) предпочитают спальные районы с развитой инфраструктурой. Жить в тихом районе рядом с природой хотят 32,4%, а в центре города мечтают только 23,5% опрошенных.

Большинство (62,7%) хотели бы купить квартиру в кирпичном доме, 9,8% — в сталинском доме, 12,7% — в панельном доме, а 14,7% — в монолитном бетонном доме.

Важными критериями при выборе жилого комплекса являются комфорт и экологичность района (31,4%), а также принципы комплексного развития территорий (25,5%).

86,3% опрошенных хотят жить в экологически чистом месте, а 79,4% — без сильного шума.

65,7% предпочитают покупать квартиры с отделкой, а 12,7% согласны на меблированные квартиры от застройщика.

58,8% предпочитают квартиры на низких этажах — со второго по шестой.

Уточнения

Гостиная салон — комната (салон) для приёма гостей; гостиная является общей комнатой, то есть предназначена для всех членов семьи.

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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