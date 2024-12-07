Избавиться от плесени в ванной можно на раз-два! Вам помогут эти средства

Чтобы очистить ванную комнату от плесени, используйте такие средства, как уксус или спирт. Медицинский спирт является чрезвычайно эффективным средством для удаления плесени на стенах и сантехнике.
Уксус можно использовать для очистки гладких поверхностей: стен, ванн, потолков, полов. Этот продукт подходит для небольших поражений плесенью.
Чтобы удалить плесень, налейте немного уксуса или спирта на губку или тряпочку. Протрите пятна от плесени до полной чистоты. Затем смойте под высоким давлением воды.
Если плесень трудно поддается очистке, то оставьте средство на стенках на несколько минут, чтобы вещество успело подействовать. После уборки хорошо проветрите ванную комнату.
При удалении плесени из ванной комнаты важно защитить свое здоровье. Поэтому при уборке надевайте силиконовые перчатки, защитную дыхательную маску и защитные очки.
Также важно перед уборкой открыть окна в доме и обеспечить хорошую вентиляцию. Если вы не можете удалить плесень в ванной комнате самостоятельно, доверьте эту работу профессионалам.
В некоторых случаях необходимо менять покрытие стен, пола или потолка. Если вентиляции недостаточно, используйте специальные осушители.
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