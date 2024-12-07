Ваш дом станет стильным и уютным! Вот что нужно для этого сделать

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как сделать дом стильным

Выберите стилевое направление: минимализм, классику, эклектику, лофт. Чтобы спроектировать свой дом, вы также можете обратиться за помощью к дизайнеру.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Квартира

Не стоит забывать и о мелких деталях, которые добавляют изюминку в интерьер: цветы, картины, книги, светильники. Оформите дом в единой цветовой гамме или экспериментируйте с разными цветами для каждой комнаты.

Как сделать дом уютным

Мебель и аксессуары играют важную роль в комфорте. Они должны быть в хорошем состоянии, без царапин и сколов, и соответствовать стилю дома. Например, картины и свечи хорошо сочетаются с классическим интерьером. Выбирайте мебель, которая будет не только красивой и стильной, но и практичной и мягкой.

Атмосферу покоя и уюта поможет создать тёплое, приглушённое освещение.

Чтобы сделать свой дом более уютным, добавьте растения. Живые цветы поднимают настроение и придают интерьеру очарование. Это могут быть как букеты, так и цветы в горшках на полу и подоконниках.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний мир, из лат. intrа — внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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