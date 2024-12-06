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Как избавиться от сползающих простыней и вернуть себе крепкий сон

1:31
Недвижимость

Некачественный сон — это не только усталость, но и плохое настроение и снижение продуктивности. Одна из причин беспокойного отдыха — сползающее постельное белье. Проблема может возникать по нескольким причинам: неподходящий размер простыни, слишком тонкая ткань или неправильная укладка. Наиболее распространены случаи, когда простыня слишком узкая или короткая для матраса. Кроме того, тонкие ткани, такие как шелк, склонны скользить по матрасу, ухудшая комфорт.

Кровать, застеленная белым постельным бельем
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем

Если выбор постельного белья и улучшение условий для сна не помогают, есть несколько способов закрепить простынь. Один из самых эффективных — использование специальных фиксаторов, которые фиксируют углы простыни. Также популярны зажимы и резинки, пришитые к углам. Эти решения достаточно просты в использовании, но требуют определенных затрат времени или денег.

Можно также приобрести простыни с уже встроенными резинками или молниями, что сделает процесс заправки постели легче и комфортнее. Однако это решение может обойтись дороже, так как требует покупки новых комплектов. Для любителей эстетики подойдут декоративные рюши с резинками, но такая фиксация не всегда надежна и требует дополнительных финансовых вложений. В любом случае, решив проблему со сползающими простынями, можно значительно улучшить качество сна.

Уточнения

Постельное бельё — изделия из ткани, используемые для обустройства постели. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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