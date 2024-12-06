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Предметы времен СССР, которые используют в современных интерьерах

1:28
Недвижимость

Радиолы, светильники, ковры и даже паркет, относящиеся к советскому периоду, могут гармонично дополнить современный интерьер квартир, считают эксперты в области дизайна.

Паркетный пол в квартире
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Паркетный пол в квартире

В настоящее время на пике популярности находится советская музыкальная находка — радиола, которая сочетает в себе функции радиоприемника и проигрывателя для виниловых пластинок. Такие устройства бывают как с ножками, так и без них, и выбор зависит от предпочтений владельца.

Стандарты производства привели к тому, что на первый план вышли типовые межкомнатные двери, чей дизайн стал привычным. Однако, оформляя современную квартиру, стоит обратить внимание на двери с витражами из советской эпохи — они отлично впишутся в общий стиль помещения, передает РБК.

Люстры, торшеры и бра, созданные в советское время, обладают не только практической, но и эстетической ценностью. Для достижения полноценного освещения комнаты требуется несколько источников света, поэтому в современных интерьере часто используются точечные освещения.

Советские ковры представляют собой уникальное художественное направление, которое многие помнят с детства. Несмотря на то что их больше не используют для декорирования стен, такие яркие красные ковры могут стать оригинальным акцентом на полу в современном пространстве.

 

 

 

 

Уточнения

Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик (Сове́тский Сою́з, Сою́з ССР, аббрев. СССР) — государство в Евразии, существовавшее с 30 декабря 1922 года по 26 декабря 1991 года.
 

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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