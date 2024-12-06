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Лайфхаки, которые помогут визуально увеличить пространство в маленьких квартирах

1:37
Недвижимость

Прозрачная мебель, узкие шкафчики и зеркала — все это способствует визуальному увеличению пространства в небольших квартирах. В таких компактных помещениях крайне важно тщательно подбирать мебель, так как она может значительно изменить восприятие площади.

Одежда в шкафу
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда в шкафу

Сегодня на рынке представлено множество моделей из прозрачного пластика, которые словно исчезают в окружении. Например, стулья с прозрачными спинками и сиденьями выглядят гораздо легче и невесомее по сравнению с громоздкими деревянными стульями. Прозрачная мебель отличается универсальностью и может гармонично вписаться в разнообразные стили интерьера.

Зеркала — это надежный прием для визуального увеличения пространства, особенно в небольших комнатах. Они создают ощущение свободы, размывая границы между разными зонами и делая помещения более объемными.

Светлые оттенки способствуют лучшему отражению света, что помогает визуально расширять пространство. Это особенно важно для маленьких комнат, где хочется максимально увеличить площадь. Поверхности, обладающие отражающим эффектом, такие как глянцевые отделки и зеркальные элементы, помогают создать иллюзию глубины, что является важным для обеспечивания комфорта в малометражных пространствах, передает РБК.

Шкафы, стеллажи и полки, размещенные вдоль стен, эффективно используют вертикальное пространство, освобождая при этом пол для свободного передвижения и повышения функциональности комнаты.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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