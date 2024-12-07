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Потребуется лишь два предмета! Избавьтесь от плесени в ванной всего за одну ночь

1:00
Недвижимость

Плесень в ванной комнате — проблема, с которой сталкиваются многие из-за повышенной влажности и плохой вентиляции.

Плесень в ванной
Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Плесень в ванной

Помимо ухудшения внешнего вида, плесень может представлять опасность для здоровья, ведь вдыхание её спор небезопасно. Эксперт по ванным комнатам, Крейг Филлипс из Bathroom Mountain, поделился своим проверенным и простым методом, который эффективно справляется с этой проблемой.

По словам Филлипса, для удаления плесени потребуется всего два предмета: ватные полоски и отбеливатель.

  1. Смочите ватные полоски в отбеливателе.
  2. Аккуратно разложите их вдоль затирки, поражённой плесенью.
  3. Оставьте на ночь, чтобы средство подействовало.

Наутро плесень исчезнет. Этот простой метод не требует усилий и работает за одну ночь.

Филлипс отметил, что это не только эффективно, но и экономично. Он подчеркнул: "Старая добрая химия делает чудеса без лишних затрат".

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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