Всего 5 простых шагов! Как легко отреставрировать старый паркетный пол

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт паркетного пола — процесс увлекательный, но требующий тщательной подготовки. Мы подготовили 5 ключевых шагов, которые помогут вам добиться безупречного результата.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Паркетный пол в квартире

1. Решите, будете ли вы заниматься ремонтом самостоятельно или обратитесь к подрядчику. «Сделай сам» позволяет сэкономить и контролировать процесс, но требует времени и навыков.

2. Подготовка пространства. Перед началом работы полностью освободите комнату и герметизируйте вентиляционные отверстия и двери, чтобы избежать распространения пыли.

3. Правильное оборудование. Начинающим мастерам лучше выбрать орбитальную шлифовальную машину, чтобы минимизировать риск повреждения пола.

4. Безопасность прежде всего. Обязательно используйте средства защиты, включая респиратор, перчатки и очки, чтобы защитить себя от пыли и химических веществ.

5. Финальная отделка. Выберите тип покрытия (например, полиуретан) и нанесите его минимум в два слоя. Позаботьтесь о правильной сушке — это ключ к долговечности покрытия.

Уточнения

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.



Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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