Умные технологии против воров: что обязательно нужно установить

Современные технологии значительно улучшили средства защиты жилья, однако важно уметь правильно их использовать. Мы собрали рекомендации, которые помогут сделать ваш дом максимально безопасным.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мужчина в балаклаве

Замки: основа безопасности

Несмотря на мастерство профессиональных воров, сложные замки могут оттолкнуть злоумышленников.

Установите комбинированные замки : цилиндровый и сувальдный механизм. Они имеют разные принципы работы, что значительно усложняет взлом.

: цилиндровый и сувальдный механизм. Они имеют разные принципы работы, что значительно усложняет взлом. Броненакладки : недорогая, но эффективная защита цилиндрового замка, которая также выполняет декоративную функцию.

: недорогая, но эффективная защита цилиндрового замка, которая также выполняет декоративную функцию. Цифровые замки: современный выбор, особенно если модель оснащена блокировкой при попытке взлома и сиреной. Однако они могут привлекать внимание воров, считая, что в квартире есть ценные вещи.

При выборе замка обратите внимание на класс стойкости по ГОСТ: от 1-го (наименее устойчивого) до 4-го (максимальная защита).

Дверь: важный элемент защиты

Качественная дверь затруднит проникновение в дом.

Толщина двери : минимум 8 см, со стальным листом не менее 1 мм.

: минимум 8 см, со стальным листом не менее 1 мм. Установка : коробку лучше бетонировать, чтобы дверные штыри прочно фиксировались в конструкции.

: коробку лучше бетонировать, чтобы дверные штыри прочно фиксировались в конструкции. ГОСТ прочности: выбирайте двери с классом М1 — это максимально надежный вариант.

Окна: защита без ущерба для вида

Для жителей первых этажей и квартир с балконами окна являются слабым местом.

Решетки или рольставни : практичное решение, но убедитесь, что их можно открыть в случае пожара.

: практичное решение, но убедитесь, что их можно открыть в случае пожара. Бронепленка: улучшает защиту стекол, выдерживая удары молотком или кирпичом, при этом не изменяет внешний вид окна.

Цена бронепленки варьируется от 1500 до 3000 рублей за одно окно, в зависимости от класса прочности.

Сигнализация и умные технологии

Технологии "умного дома" становятся незаменимыми в вопросах безопасности.

Датчики : установите их на окна, двери и в квартире для обнаружения движения. Учтите, что на животных они могут срабатывать, поэтому нужно настроить чувствительность.

: установите их на окна, двери и в квартире для обнаружения движения. Учтите, что на животных они могут срабатывать, поэтому нужно настроить чувствительность. Системы видеонаблюдения : IP-камеры и наклейки о видеосъемке отпугнут злоумышленников.

: IP-камеры и наклейки о видеосъемке отпугнут злоумышленников. Эффект присутствия: умные розетки помогут включать свет в разное время, создавая иллюзию, что вы дома.

Человеческий фактор

Соседи и охранные компании также играют важную роль в защите жилья.

Соседи : попросите забирать корреспонденцию и периодически заходить в квартиру в ваше отсутствие.

: попросите забирать корреспонденцию и периодически заходить в квартиру в ваше отсутствие. Охрана: круглосуточные обходы и видеонаблюдение на этажах значительно снизят вероятность краж.

Полезные советы для предотвращения краж

Не делитесь планами отпуска в социальных сетях.

Храните ценные вещи в сейфах или банковских ячейках.

Регулярно проверяйте двери и окна перед уходом из дома.

Уточнения

Кра́жа - тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.



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