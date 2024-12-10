Умные технологии против воров: что обязательно нужно установить
Современные технологии значительно улучшили средства защиты жилья, однако важно уметь правильно их использовать. Мы собрали рекомендации, которые помогут сделать ваш дом максимально безопасным.
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мужчина в балаклаве
Замки: основа безопасности
Несмотря на мастерство профессиональных воров, сложные замки могут оттолкнуть злоумышленников.
- Установите комбинированные замки: цилиндровый и сувальдный механизм. Они имеют разные принципы работы, что значительно усложняет взлом.
- Броненакладки: недорогая, но эффективная защита цилиндрового замка, которая также выполняет декоративную функцию.
- Цифровые замки: современный выбор, особенно если модель оснащена блокировкой при попытке взлома и сиреной. Однако они могут привлекать внимание воров, считая, что в квартире есть ценные вещи.
При выборе замка обратите внимание на класс стойкости по ГОСТ: от 1-го (наименее устойчивого) до 4-го (максимальная защита).
Дверь: важный элемент защиты
Качественная дверь затруднит проникновение в дом.
- Толщина двери: минимум 8 см, со стальным листом не менее 1 мм.
- Установка: коробку лучше бетонировать, чтобы дверные штыри прочно фиксировались в конструкции.
- ГОСТ прочности: выбирайте двери с классом М1 — это максимально надежный вариант.
Окна: защита без ущерба для вида
Для жителей первых этажей и квартир с балконами окна являются слабым местом.
- Решетки или рольставни: практичное решение, но убедитесь, что их можно открыть в случае пожара.
- Бронепленка: улучшает защиту стекол, выдерживая удары молотком или кирпичом, при этом не изменяет внешний вид окна.
Цена бронепленки варьируется от 1500 до 3000 рублей за одно окно, в зависимости от класса прочности.
Сигнализация и умные технологии
Технологии "умного дома" становятся незаменимыми в вопросах безопасности.
- Датчики: установите их на окна, двери и в квартире для обнаружения движения. Учтите, что на животных они могут срабатывать, поэтому нужно настроить чувствительность.
- Системы видеонаблюдения: IP-камеры и наклейки о видеосъемке отпугнут злоумышленников.
- Эффект присутствия: умные розетки помогут включать свет в разное время, создавая иллюзию, что вы дома.
Человеческий фактор
Соседи и охранные компании также играют важную роль в защите жилья.
- Соседи: попросите забирать корреспонденцию и периодически заходить в квартиру в ваше отсутствие.
- Охрана: круглосуточные обходы и видеонаблюдение на этажах значительно снизят вероятность краж.
Полезные советы для предотвращения краж
- Не делитесь планами отпуска в социальных сетях.
- Храните ценные вещи в сейфах или банковских ячейках.
- Регулярно проверяйте двери и окна перед уходом из дома.
Уточнения
Кра́жа - тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру