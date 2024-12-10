Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько килограмм можно скинуть за месяц без ущерба здоровью?
Ошибки, из-за которых парфюм не держится, — вы наверняка делаете их
Меркель рассказала, почему Германия годами покупала российский газ
Лекарственные чаи: польза, рецепты и противопоказания
Окрас шерсти влияет на характер кошки
Певица Лолита Милявская обвинила россиян в пьянстве
Рецепт риса, как в ресторане: эти хитрости вас удивят
Водонаева поделилась мнением о женихе Бородиной: мне не нравится
Целлюлит — не приговор: самые эффективные методы лечения

Умные технологии против воров: что обязательно нужно установить

Недвижимость

Современные технологии значительно улучшили средства защиты жилья, однако важно уметь правильно их использовать. Мы собрали рекомендации, которые помогут сделать ваш дом максимально безопасным.

Мужчина в балаклаве
Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мужчина в балаклаве

Замки: основа безопасности

Несмотря на мастерство профессиональных воров, сложные замки могут оттолкнуть злоумышленников.

  • Установите комбинированные замки: цилиндровый и сувальдный механизм. Они имеют разные принципы работы, что значительно усложняет взлом.
  • Броненакладки: недорогая, но эффективная защита цилиндрового замка, которая также выполняет декоративную функцию.
  • Цифровые замки: современный выбор, особенно если модель оснащена блокировкой при попытке взлома и сиреной. Однако они могут привлекать внимание воров, считая, что в квартире есть ценные вещи.

При выборе замка обратите внимание на класс стойкости по ГОСТ: от 1-го (наименее устойчивого) до 4-го (максимальная защита).

Дверь: важный элемент защиты

Качественная дверь затруднит проникновение в дом.

  • Толщина двери: минимум 8 см, со стальным листом не менее 1 мм.
  • Установка: коробку лучше бетонировать, чтобы дверные штыри прочно фиксировались в конструкции.
  • ГОСТ прочности: выбирайте двери с классом М1 — это максимально надежный вариант.

Окна: защита без ущерба для вида

Для жителей первых этажей и квартир с балконами окна являются слабым местом.

  • Решетки или рольставни: практичное решение, но убедитесь, что их можно открыть в случае пожара.
  • Бронепленка: улучшает защиту стекол, выдерживая удары молотком или кирпичом, при этом не изменяет внешний вид окна.

Цена бронепленки варьируется от 1500 до 3000 рублей за одно окно, в зависимости от класса прочности.

Сигнализация и умные технологии

Технологии "умного дома" становятся незаменимыми в вопросах безопасности.

  • Датчики: установите их на окна, двери и в квартире для обнаружения движения. Учтите, что на животных они могут срабатывать, поэтому нужно настроить чувствительность.
  • Системы видеонаблюдения: IP-камеры и наклейки о видеосъемке отпугнут злоумышленников.
  • Эффект присутствия: умные розетки помогут включать свет в разное время, создавая иллюзию, что вы дома.

Человеческий фактор

Соседи и охранные компании также играют важную роль в защите жилья.

  • Соседи: попросите забирать корреспонденцию и периодически заходить в квартиру в ваше отсутствие.
  • Охрана: круглосуточные обходы и видеонаблюдение на этажах значительно снизят вероятность краж.

Полезные советы для предотвращения краж

  • Не делитесь планами отпуска в социальных сетях.
  • Храните ценные вещи в сейфах или банковских ячейках.
  • Регулярно проверяйте двери и окна перед уходом из дома.

Уточнения

Кра́жа - тайное хищение чужого имущества — признается преступлением практически во всех юрисдикциях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Наука и техника
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли Аудио 
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Новости спорта
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес Аудио 
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь
Недвижимость
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Последние материалы
Сколько килограмм можно скинуть за месяц без ущерба здоровью?
Ошибки, из-за которых парфюм не держится, — вы наверняка делаете их
Меркель рассказала, почему Германия годами покупала российский газ
Лекарственные чаи: польза, рецепты и противопоказания
Окрас шерсти влияет на характер кошки
Певица Лолита Милявская обвинила россиян в пьянстве
Рецепт риса, как в ресторане: эти хитрости вас удивят
Водонаева поделилась мнением о женихе Бородиной: мне не нравится
Целлюлит — не приговор: самые эффективные методы лечения
Ксения Бородина заявила, что написала в своей книге фигню
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.