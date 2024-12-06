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Забудьте о коврах! Вот что делает паркет выбором №1!

1:09
Недвижимость

Паркетные полы остаются фаворитами среди домовладельцев, и это неудивительно. Они не только придают дому изысканный вид, но и практичны: легче чистятся по сравнению с ковровым покрытием, а разнообразие стилей позволяет выбрать идеальный вариант для любого интерьера.

Паркетный пол в квартире
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Паркетный пол в квартире

От светло-серых оттенков до глубоких каштановых, от тонких досок до широких деревенских — выбор огромен.

Кроме того, как отмечает HomeLight, паркетные полы способны повысить стоимость дома. Но их главное преимущество — возможность повторной отделки. Это означает, что вместо замены старого покрытия можно просто обновить его, что является более экономичным и экологически устойчивым решением.

Однако перед обновлением пола важно учесть несколько нюансов: правильно подготовить помещение, выбрать подходящее оборудование и материалы, а также определить, будете ли вы справляться своими силами или доверите работу профессионалам.

Паркетные полы — это не просто инвестиция в комфорт, но и возможность изменить пространство без кардинальных затрат.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей.

Парке́т — вид деревянного покрытия. В зависимости от типа исполнения паркетных плашек различают: штучный паркет, щитовой и наборный.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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