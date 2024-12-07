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Как удалить пятна от воды на деревянном полу? Этот способ решит проблему за ночь!

1:21
Недвижимость

По данным Discount Flooring Depot, есть несколько эффективных способов справиться с белыми пятнами на деревянных полах, вызванными воздействием воды. 

Пятна на деревянном полу
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Пятна на деревянном полу

Метод 1: раствор из соды

Для начала можно приготовить раствор из пищевой соды и воды. Нанесите раствор на пятно, используя салфетку из микрофибры, и втирайте её в поверхность. Оставьте пасту на 24 часа, затем аккуратно смойте и нанесите немного полироли для мебели. Дайте полу высохнуть на ночь и оцените результат. Если пятно не исчезло, переходите ко второму способу.

Метод 2: Тепловое воздействие

Другой вариант — использование тепла, будь то фен или паровой утюг. Если выбираете фен, включите его на слабую мощность и аккуратно прогревайте пятно, двигая феном по поверхности, чтобы избежать перегрева.

При использовании парового утюга накройте пятно полотенцем, включите функцию пара и двигайте утюгом по ткани. Не задерживайтесь на одном месте. Постепенно прогревайте участок, периодически проверяя результат. Повторяйте процесс, пока пятно полностью не исчезнет.

Эти простые методы помогут вернуть полу идеальный вид без профессиональной помощи и дополнительных затрат.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate — «ламинат» от лат. lamina — «пластинка») — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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