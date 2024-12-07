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Вот как вернуть деревянному полу идеальный вид за 5 минут!

1:13
Недвижимость

Если на деревянных поверхностях появились глубокие царапины, которые вы хотите скрыть без дорогостоящей повторной отделки, на помощь придут маркеры для древесины от Rejuvenate, продающиеся в Lowe's.

Деревянный пол
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Деревянный пол

По словам специалистов из Longologo Productions, этот набор из шести маркеров за $8,98 (985 рублей) — отличное решение для маскировки царапин.

Маркеры содержат морилку и подходят для большинства оттенков деревянных полов. Их легко использовать: выберите подходящий цвет, встряхните маркер, снимите колпачок и аккуратно нанесите средство на царапину, заполняя трещину.

Чтобы добиться идеального результата, рекомендуется провести маркером по краям повреждения, закрыв их со всех сторон. Завершите процесс, протерев поверхность бумажным полотенцем, пишет House Digest.

Этот метод отлично подходит для тех, кто хочет быстро и недорого привести в порядок деревянные полы, не прибегая к масштабному ремонту. Помимо набора Rejuvenate, можно найти и другие аналогичные продукты, которые продаются поштучно.

Уточнения

Пол — нижнее покрытие, настил в доме, помещении.

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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