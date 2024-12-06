Достаточно одного средства, чтобы ваш пол блестел, как новый

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый владелец деревянного пола знает, что поддержание его в идеальном состоянии может быть cложной задачей.

Фото: flickr.com by Boa-Franc, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кресла в гостинной

Несмотря на свою прочность, дерево подвержено царапинам и другим повреждениям. Сегодня мы поделимся проверенным способом восстановления блеска ваших полов.

Вещь, которую стоит попробовать, — это герметик для полировки пола из твёрдых пород дерева. Чтобы нанести его, вам сначала нужно пропылесосить пол, чтобы удалить пыль и мусор, после слегка прмоойте полы водой.

Теперь наступает время полировки. Используйте полировальную губку для швабры, которая изготовлена из материала, похожего на овечью шерсть, который не поцарапает и не повредит древесину.

Уточнения

Пол — нижнее покрытие, настил в доме, помещении.



Полирование является отделочной операцией обработки металлических, стеклянных, деревянных, пластиковых, тканых и других поверхностей.



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