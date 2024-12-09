Низкие потолки — не проблема: лучшие дизайнерские идеи

2:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Низкие потолки часто становятся причиной визуального дискомфорта, особенно в стандартных квартирах. Однако это не повод отчаиваться: правильно подобранные дизайнерские решения способны полностью преобразить пространство.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Используя проверенные приемы, вы сможете создать иллюзию высоты и сделать интерьер вашего дома легким и просторным.

Выбор светлых цветов для стен и потолка — один из самых эффективных способов визуального увеличения высоты. В гостиной этой квартиры стены и потолок выкрашены в одинаковый светлый оттенок. Такой прием стирает границы между поверхностями, и потолок кажется выше.

Высокие двери

Полупрозрачная дверь увеличенной длины, соединяющая кухню и коридор, подчеркнула вертикаль помещения. Благодаря этому интерьер выглядит просторнее, а потолок — выше.

Вертикальные линии

Декоративные панели на стене напротив окна создают вертикальный узор. Линии, вытянутые во всю высоту стены, визуально увеличивают объем пространства. Это простой и беспроигрышный вариант для квартир с низкими потолками.

Низкая мебель

Мебель с минимальной высотой помогает визуально освободить пространство. В гостиной использованы небольшая ТВ-тумба, стеллаж и низкие кресла. Чем больше расстояние между мебелью и потолком, тем выше он кажется.

Длинные шторы

Карниз, установленный максимально близко к потолку, в сочетании с длинными однотонными шторами — классический прием для визуального подъема потолка. Такие шторы притягивают взгляд вверх, создавая ощущение высоты.

Плинтус в цвет стен

Окрашивание потолочных плинтусов в цвет стен «удлиняет»‎ стены на несколько сантиметров. В кабинете использовали контрастный малиновый кант по периметру потолка. Эта яркая деталь акцентирует внимание и визуально поднимает потолок.

Применение этих простых дизайнерских хитростей позволит вам полностью изменить восприятие интерьера. Даже в квартирах с невысокими потолками можно добиться ощущения простора и легкости.

Светлые оттенки, вертикальные линии, правильно подобранные шторы и мебель — всё это доступные способы, которые под силу каждому.

Попробуйте применить их в своем доме, чтобы почувствовать разницу и наслаждаться обновленным пространством!

Уточнения

Дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, а также проект, план, рисунок) — деятельность по проектированию эстетических свойств промышленных изделий («художественное конструирование»), а также результат этой деятельности (например, в таких словосочетаниях, как «дизайн автомобиля»).



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