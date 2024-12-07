Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как создать идеальные условия для шиншиллы: советы по уходу и играм
Породы кошек, которые не могут без ваших объятий
Морковь против сорняков: как победить в битве за урожай
Почему зимой стоит уделить особое внимание эксфолиации кожи
Стать стройнее за два месяца: диетолог раскрыла, как забыть про сладости
Ксения Собчак показала свой скудный завтрак
Новогодний стол в регионах — где россияне сэкономят, а где потратят больше
Как ухаживать за зоной декольте, чтобы сохранить её молодость
Итальянский рецепт пюре без молока и масла

Как добиться качественного обслуживания вашего дома: в борьбе с управляющей компанией

3:05
Недвижимость

Иногда дом, в котором мы живем, не выглядит так, как хотелось бы. Подъезды не убираются, фасады теряют внешний вид, а проблемы с отоплением или водоснабжением остаются без решения.

Москва
Фото: flickr.com by Artem Svetlov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Москва

Это результат некачественной работы управляющей компании. Если вы столкнулись с такими проблемами, важно знать, что делать, чтобы решить ситуацию.

Как узнать свою управляющую компанию

Первым шагом является выяснение, какая управляющая компания обслуживает ваш дом. Для этого можно посетить сайт Реформа ЖКХ, ввести в поисковую строку адрес вашего дома и получить всю информацию о вашей управляющей организации.

Что делать, если управляющая компания плохо работает

Если в подъезде несколько дней не убирали, мусоропровод забился, а неприличная надпись на стене не стирается, первым делом позвоните в вашу управляющую компанию и сообщите об этом. Важно помнить, что сотрудники должны реагировать на ваши жалобы.

Если после этого ситуация не изменилась, нужно ознакомиться с договором, который вы подписали с управляющей компанией.

Этот документ содержит подробности о перечне обязательных услуг, обязанностях компании и способах подачи жалоб. Если организация не выполняет свои обязательства, отправьте официальную претензию.

Обязанности управляющей компании

Управляющая компания обязана:

  • Ремонтировать подъезды.
  • Поддерживать двор в порядке.
  • Вывозить мусор.
  • Следить за состоянием инженерных систем.
  • Проверять и чинить общедомовые счетчики.
  • Готовить дом к зиме.

Тариф за управление, как правило, отдельно от платы за коммунальные услуги, и называется "содержание жилья". Этот тариф может изменяться в зависимости от того, какие работы жильцы выбрали для своей управляющей компании.

Что делать, если после жалобы в УК ситуация не поменялась

Если на вашу претензию не ответили, можно обратиться в жилищную инспекцию с жалобой. Проверка инспекции может выявить нарушения и привести к составлению предписания. Если управляющая компания продолжит игнорировать требования, ее могут привлечь к суду.

Если качество работы УК оставляет желать лучшего, например, если ремонт подъезда был выполнен небрежно, можно требовать компенсации ущерба. В этом случае имеет смысл обратиться в жилищную инспекцию или подать иск в суд.

Куда обращаться, если по вине УК произошла авария

Если из-за действий управляющей компании произошла авария, например, затопили соседи, важно потребовать от компании составления акта. Это поможет в дальнейшем при подаче иска, если компания откажется возмещать ущерб.

Если ситуация не решается мирным путем, возможно, потребуется смена управляющей компании. Это можно сделать на общем собрании жильцов.

Уточнения

Управля́ющая организа́ция - юридическое лицо, созданное для управления и/или эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартирных домов на основе возмездного договора с собственниками.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Еда и рецепты
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников Аудио 
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Шоу-бизнес
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк Аудио 
Популярное
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания

Шоумен Михаил Галустян рассказал, как ему удаётся придерживаться здорового питания и сохранять себя в хорошей физической форме.

Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Последние материалы
Новогодний стол в регионах — где россияне сэкономят, а где потратят больше
Как ухаживать за зоной декольте, чтобы сохранить её молодость
Итальянский рецепт пюре без молока и масла
Дыни и картошка на одной грядке: советы по смешанным посадкам
Объединение кухни и гостиной: секреты правильного зонирования
Почему кошек не стоит купать слишком часто
Ошибка на АЗС, которая обойдётся дороже, чем топливо
Учёные обнаружили внутри Цереры органический резервуар
Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о своей маме
Учёные выявили белок, способный обратить вспять старение сосудов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.