Как добиться качественного обслуживания вашего дома: в борьбе с управляющей компанией

3:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда дом, в котором мы живем, не выглядит так, как хотелось бы. Подъезды не убираются, фасады теряют внешний вид, а проблемы с отоплением или водоснабжением остаются без решения.

Фото: flickr.com by Artem Svetlov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Москва

Это результат некачественной работы управляющей компании. Если вы столкнулись с такими проблемами, важно знать, что делать, чтобы решить ситуацию.

Как узнать свою управляющую компанию

Первым шагом является выяснение, какая управляющая компания обслуживает ваш дом. Для этого можно посетить сайт Реформа ЖКХ, ввести в поисковую строку адрес вашего дома и получить всю информацию о вашей управляющей организации.

Что делать, если управляющая компания плохо работает

Если в подъезде несколько дней не убирали, мусоропровод забился, а неприличная надпись на стене не стирается, первым делом позвоните в вашу управляющую компанию и сообщите об этом. Важно помнить, что сотрудники должны реагировать на ваши жалобы.

Если после этого ситуация не изменилась, нужно ознакомиться с договором, который вы подписали с управляющей компанией.

Этот документ содержит подробности о перечне обязательных услуг, обязанностях компании и способах подачи жалоб. Если организация не выполняет свои обязательства, отправьте официальную претензию.

Обязанности управляющей компании

Управляющая компания обязана:

Ремонтировать подъезды.

Поддерживать двор в порядке.

Вывозить мусор.

Следить за состоянием инженерных систем.

Проверять и чинить общедомовые счетчики.

Готовить дом к зиме.

Тариф за управление, как правило, отдельно от платы за коммунальные услуги, и называется "содержание жилья". Этот тариф может изменяться в зависимости от того, какие работы жильцы выбрали для своей управляющей компании.

Что делать, если после жалобы в УК ситуация не поменялась

Если на вашу претензию не ответили, можно обратиться в жилищную инспекцию с жалобой. Проверка инспекции может выявить нарушения и привести к составлению предписания. Если управляющая компания продолжит игнорировать требования, ее могут привлечь к суду.

Если качество работы УК оставляет желать лучшего, например, если ремонт подъезда был выполнен небрежно, можно требовать компенсации ущерба. В этом случае имеет смысл обратиться в жилищную инспекцию или подать иск в суд.

Куда обращаться, если по вине УК произошла авария

Если из-за действий управляющей компании произошла авария, например, затопили соседи, важно потребовать от компании составления акта. Это поможет в дальнейшем при подаче иска, если компания откажется возмещать ущерб.

Если ситуация не решается мирным путем, возможно, потребуется смена управляющей компании. Это можно сделать на общем собрании жильцов.

Уточнения

Управля́ющая организа́ция - юридическое лицо, созданное для управления и/или эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартирных домов на основе возмездного договора с собственниками.



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