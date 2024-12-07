Объединение кухни и гостиной: секреты правильного зонирования

3:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Объединение кухни и гостиной — это решение для тех, кто хочет изменить пространство, улучшить его функциональность или просто сделать дом более уютным.

Фото: ФНС РФ is licensed under public domain Квартира-студия

Рассмотрим основные причины, по которым люди решаются на такой шаг:

Когда на небольшой кухне не хватает места для всех необходимых предметов, таких как обеденный стол, диван и другая мебель.

Когда планировка квартиры позволяет создать просторную зону, в которой все члены семьи могут собираться вместе.

Когда хочется больше времени проводить с близкими. Часто на стандартной кухне неудобно общаться с семьей, и объединение пространства помогает решить эту проблему.

Плюсы объединения

Объединение кухни с гостиной имеет несколько важных преимуществ:

Большое пространство : теперь в вашем распоряжении будет не только удобная кухня, но и уютная зона отдыха, которая органично впишется в интерьер.

: теперь в вашем распоряжении будет не только удобная кухня, но и уютная зона отдыха, которая органично впишется в интерьер. Удобство : вам не нужно будет каждый раз перемещаться из одной комнаты в другую, накрывая на стол — все нужное будет рядом.

: вам не нужно будет каждый раз перемещаться из одной комнаты в другую, накрывая на стол — все нужное будет рядом. Дополнительное пространство: вы сможете выделить место для кладовой, гардеробной или даже нишу под холодильник, что сделает пространство более функциональным.

Минусы объединения

Однако, стоит учитывать и возможные недостатки такого решения:

Запахи: они могут стать настоящей проблемой, особенно если на кухне часто готовят рыбу, чесночные соусы или морепродукты.

Совет: мощная и качественно работающая вытяжка поможет справиться с этим неприятным моментом.

Дефицит стен : при объединении двух комнат у вас будет меньше места для размещения мебели или декоративных элементов.

: при объединении двух комнат у вас будет меньше места для размещения мебели или декоративных элементов. Недостаток камерности: в объединенном пространстве будет сложнее создать уединенную зону для отдыха.

Совет: правильно расставив мебель, вы можете создать уютную атмосферу. Например, поставьте диван у окна, а обеденный стол разместите ближе к проходу.

Типичные ошибки, которых стоит избегать

Есть несколько ошибок, которые могут помешать созданию идеального объединенного пространства:

Несогласованные перепланировки : такие изменения могут привести к штрафам и риску для безопасности.

: такие изменения могут привести к штрафам и риску для безопасности. Пренебрежение зонированием : разные зоны должны быть визуально отделены друг от друга, чтобы избежать ощущения хаоса.

: разные зоны должны быть визуально отделены друг от друга, чтобы избежать ощущения хаоса. Перенос "мокрой" зоны в гостиную : перенос мойки в жилую зону запрещен, так как это может вызвать неприятности с соседями.

: перенос мойки в жилую зону запрещен, так как это может вызвать неприятности с соседями. Дефицит освещения : важно правильно организовать освещение для разных зон помещения.

: важно правильно организовать освещение для разных зон помещения. Микс стилей: объединение комнат требует единства стиля, иначе пространство будет казаться несогласованным.

Рекомендации дизайнеров

Есть множество способов красиво и удобно объединить кухню и гостиную. Вот несколько идей:

Если в помещении есть ниша, используйте ее для размещения кухонного гарнитура.

В длинных и узких помещениях можно выделить кухонную зону на одной из стен.

Оставьте часть стены между кухней и гостиной для создания небольшого разделения.

Используйте барную стойку или столешницу как перегородку.

Мобильные перегородки, например, полупрозрачные, также могут помочь зонировать пространство.

Если хотите визуально разделить зоны, используйте разные напольные покрытия.

Уточнения

Зони́рование - разделение пространства на участки с различным целевым назначением и режимом использования.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.