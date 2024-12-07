Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как создать идеальные условия для шиншиллы: советы по уходу и играм
Породы кошек, которые не могут без ваших объятий
Морковь против сорняков: как победить в битве за урожай
Почему зимой стоит уделить особое внимание эксфолиации кожи
Стать стройнее за два месяца: диетолог раскрыла, как забыть про сладости
Как добиться качественного обслуживания вашего дома: в борьбе с управляющей компанией
Ксения Собчак показала свой скудный завтрак
Новогодний стол в регионах — где россияне сэкономят, а где потратят больше
Как ухаживать за зоной декольте, чтобы сохранить её молодость

Объединение кухни и гостиной: секреты правильного зонирования

3:30
Недвижимость

Объединение кухни и гостиной — это решение для тех, кто хочет изменить пространство, улучшить его функциональность или просто сделать дом более уютным.

Квартира-студия
Фото: ФНС РФ is licensed under public domain
Квартира-студия

Рассмотрим основные причины, по которым люди решаются на такой шаг:

  • Когда на небольшой кухне не хватает места для всех необходимых предметов, таких как обеденный стол, диван и другая мебель.
  • Когда планировка квартиры позволяет создать просторную зону, в которой все члены семьи могут собираться вместе.
  • Когда хочется больше времени проводить с близкими. Часто на стандартной кухне неудобно общаться с семьей, и объединение пространства помогает решить эту проблему.

Плюсы объединения

Объединение кухни с гостиной имеет несколько важных преимуществ:

  • Большое пространство: теперь в вашем распоряжении будет не только удобная кухня, но и уютная зона отдыха, которая органично впишется в интерьер.
  • Удобство: вам не нужно будет каждый раз перемещаться из одной комнаты в другую, накрывая на стол — все нужное будет рядом.
  • Дополнительное пространство: вы сможете выделить место для кладовой, гардеробной или даже нишу под холодильник, что сделает пространство более функциональным.

Минусы объединения

Однако, стоит учитывать и возможные недостатки такого решения:

  • Запахи: они могут стать настоящей проблемой, особенно если на кухне часто готовят рыбу, чесночные соусы или морепродукты.

Совет: мощная и качественно работающая вытяжка поможет справиться с этим неприятным моментом.

  • Дефицит стен: при объединении двух комнат у вас будет меньше места для размещения мебели или декоративных элементов.
  • Недостаток камерности: в объединенном пространстве будет сложнее создать уединенную зону для отдыха.

Совет: правильно расставив мебель, вы можете создать уютную атмосферу. Например, поставьте диван у окна, а обеденный стол разместите ближе к проходу.

Типичные ошибки, которых стоит избегать

Есть несколько ошибок, которые могут помешать созданию идеального объединенного пространства:

  • Несогласованные перепланировки: такие изменения могут привести к штрафам и риску для безопасности.
  • Пренебрежение зонированием: разные зоны должны быть визуально отделены друг от друга, чтобы избежать ощущения хаоса.
  • Перенос "мокрой" зоны в гостиную: перенос мойки в жилую зону запрещен, так как это может вызвать неприятности с соседями.
  • Дефицит освещения: важно правильно организовать освещение для разных зон помещения.
  • Микс стилей: объединение комнат требует единства стиля, иначе пространство будет казаться несогласованным.

Рекомендации дизайнеров

Есть множество способов красиво и удобно объединить кухню и гостиную. Вот несколько идей:

  • Если в помещении есть ниша, используйте ее для размещения кухонного гарнитура.
  • В длинных и узких помещениях можно выделить кухонную зону на одной из стен.
  • Оставьте часть стены между кухней и гостиной для создания небольшого разделения.
  • Используйте барную стойку или столешницу как перегородку.
  • Мобильные перегородки, например, полупрозрачные, также могут помочь зонировать пространство.
  • Если хотите визуально разделить зоны, используйте разные напольные покрытия.

Уточнения

Зони́рование - разделение пространства на участки с различным целевым назначением и режимом использования.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Еда и рецепты
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников Аудио 
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Шоу-бизнес
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк Аудио 
Популярное
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания

Шоумен Михаил Галустян рассказал, как ему удаётся придерживаться здорового питания и сохранять себя в хорошей физической форме.

Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Последние материалы
Новогодний стол в регионах — где россияне сэкономят, а где потратят больше
Как ухаживать за зоной декольте, чтобы сохранить её молодость
Итальянский рецепт пюре без молока и масла
Дыни и картошка на одной грядке: советы по смешанным посадкам
Объединение кухни и гостиной: секреты правильного зонирования
Почему кошек не стоит купать слишком часто
Ошибка на АЗС, которая обойдётся дороже, чем топливо
Учёные обнаружили внутри Цереры органический резервуар
Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о своей маме
Учёные выявили белок, способный обратить вспять старение сосудов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.