Россияне назвали доход от сдачи жилья в аренду

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Практически треть (28 процентов) арендодателей в России выражают мнение, что аренда их недвижимости не приносит значительного дохода. Об этом сообщают владельцы по результатам опроса.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Уютная квартира

Тем не менее, большинство собственников, которые приобрели инвестиционные квартиры с помощью ипотеки, полностью компенсируют свои ежемесячные выплаты за счет арендных поступлений. Например, 41 процент участников опроса ежемесячно платят за ипотеку сумму в диапазоне от 40 до 50 тысяч рублей.

В то же время 31 процент арендодателей получает от сдачи жилья между 40 и 60 тысячами рублей, в то время как 33 процента зарабатывают от 60 до 80 тысяч рублей, передает "Лента.ру".

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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