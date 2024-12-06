Как выбрать ламинат, который не потрескается через год

3:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ламинат — это одно из самых популярных напольных покрытий. Он не только выглядит красиво, но и обладает отличными эксплуатационными характеристиками.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Квартира

Но чтобы он служил вам долго, важно правильно выбрать материал. Разберемся, на что обратить внимание при покупке ламината и каких ошибок стоит избегать.

Ошибки при выборе ламината

Выбор неправильного класса износостойкости

При выборе ламината важно учитывать его класс износостойкости. Он определяет, сколько нагрузок покрытие выдержит без потери внешнего вида и практичности.

Однако не всегда стоит выбирать самый дорогой и прочный ламинат. Например, для спальни, где нагрузка на пол минимальна, можно выбрать ламинат среднего класса. Для прихожей или детской лучше выбрать более прочный материал.

Важно помнить: не нужно использовать один и тот же класс для всех комнат, чтобы избежать переплаты или быстрого износа покрытия.

Неправильная толщина ламината

Толщина ламината влияет не только на его прочность, но и на шумо- и теплоизоляцию. Тонкие доски быстрее деформируются под мебелью, а громкие звуки могут доставить неудобства соседям.

Слишком толстый ламинат не всегда оправдан, особенно если вы живете на первом этаже. Лучше всего выбирать среднюю толщину, если нет специфических условий.

Неправильная стойкость

Ламинат бывает влагостойким и водостойким. Эти термины не равнозначны! Влагостойкий ламинат может выдержать кратковременные контакты с жидкостями, но его нельзя оставлять в местах с резкими перепадами температуры и влажности, таких как ванная или терраса.

Если вы выбираете ламинат для таких помещений, убедитесь, что он водостойкий.

Неправильно подобранная подложка

Подложка под ламинат — это не менее важная деталь, чем сам материал. Она помогает выравнивать поверхность, улучшает тепло- и шумоизоляцию, а также увеличивает срок службы покрытия. Сэкономить на подложке не стоит.

Как отличить качественный ламинат от некачественного

Запах

Если от ламината исходит сильный химический запах, это может указывать на низкое качество. Хороший ламинат либо не имеет запаха, либо обладает легким, едва заметным ароматом.

Качество соединений

Обратите внимание на стыки досок. Если они хорошо соединяются, а швы ровные, скорее всего, перед вами качественный товар.

Размеры доски

Для российского и европейского ламината длина доски обычно составляет 1257-1387 мм. Если длина меньше, возможно, это ламинат китайского производства.

Рисунок

Ламинат высокого качества имитирует природные материалы, такие как дерево или камень, и каждая доска имеет уникальный рисунок. Чем выше качество, тем меньше будет одинаковых досок.

Цвет изнанки

У ламината европейского производства изнанка обычно светлая, бежевого оттенка. У китайского ламината она может быть темной, почти коричневой.

Влагостойкость

Проверьте влагостойкость, поместив небольшой кусок ламината в воду на несколько часов. Если его размер увеличился больше чем на 30%, это сигнал, что материал не подходит для использования в помещениях с высокой влажностью.

Правильный выбор ламината — это не только вопрос эстетики, но и долговечности покрытия. Следуя простым рекомендациям, вы сможете выбрать качественный ламинат, который прослужит вам долго и будет радовать глаз.

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.