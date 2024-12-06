Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители России смогут присоединиться к участию в Казачьем диктанте — 2024 до 7 декабря
Стас Пьеха раскрыл свои отношения с сестрой: в разных метавселенных
Настасья Самбурская попала в чёрный список артистов: реакция актрисы
Лолита дала совет россиянам с низким либидо
Предметы времен СССР, которые используют в современных интерьерах
6 опций, с которыми автомобиль можно быстро и выгодно продать
Правильное время посадки поможет уберечь морковь от морковной мухи
Анна Хилькевич раскрыла, чем закончился её конфликт с няней
Лайфхаки, которые помогут визуально увеличить пространство в маленьких квартирах

Петербургская тюрьма с историей: кто рискнёт купить Кресты за миллиард рублей?

1:06
Недвижимость

В Санкт-Петербурге на аукцион выставлена известная тюрьма "Кресты". Согласно информации, размещённой на сайте "ДОМ.РФ", стартовал приём заявок для участия в торгах.

тюрьма "Кресты"
Фото: www.flickr.com by Нинара, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
тюрьма "Кресты"

Начальная цена за владение имущественным комплексом на Арсенальной набережной составляет чуть более одного миллиарда рублей. Заявки будут приниматься до 17 февраля.

В описании лота указано, что окрестности "Крестов" включают как жилую, так и коммерческую застройку. Также отмечается, что комплекс располагается в районе с развитой транспортной инфраструктурой, рядом находятся Финляндский вокзал и станция метро "Площадь Ленина", пишет rosbalt.ru.

Стоит напомнить, что ранее планировалось преобразовать этот бывший изолятор в арт-кластер, включая в проект жилые площади, детский сад и гостиницу. Исторический комплекс "Кресты" был возведён в период с 1884 по 1889 годы по проекту архитектора Антония Томишко.

Уточнения

«Кресты́» — бывший следственный изолятор в Санкт-Петербурге, один из наиболее известных и крупных в России В настоящее время функционирует как исправительно-трудовая колония, около 200 находящихся в ней заключённых занимаются ремонтом самого объекта и другим хозяйственным обслуживанием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Советы
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ Аудио 
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Домашние животные
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду Аудио 
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю
Авто
Отключение этой функции продлит жизнь вашему автомобилю Аудио 
Популярное
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата

День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.

Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Андрей Малахов показал, с кем в паре будет вести новогодний огонёк
Россия сделала умный ход, запретив экспорт важного ресурса
Как с помощью соли удалить пень на дачном участке: простой и эффективный способ
Трамп хочет сделать руководителем NASA космического туриста Джареда Айзекмана Игорь Буккер Гиперзвуковой ракетный комплекс Кинжал. Другое измерение военной мощи России Дмитрий Плотников Подача в СМИ США разговора Герасимова с Брауном указывает на смятение в Пентагоне Любовь Степушова
Рецепт самых полезных драников озвучил доктор Мясников
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Раскрыт секрет успеха певца Шамана: проект с инвестициями
Последние материалы
В Томске на продажу выставили змеиные выползки
Российская платина полюбилась в Америке! Поставки составили 203 миллиона долларов
Напиток, который спасает сердце, печень и ЖКТ
Почему узвар считается более полезным напитком, чем компот
Россиянин заплатил 34 млн за ужин с Ксенией Собчак: раскрыта личность мужчины
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Назван лучший инвентарь для домашних тренировок
Сати Казанова появилась на сцене спустя месяц после родов
Как лучше кормить собаку зимой — полезные правила, про которые вы не знали
Как правильно лечить акне с помощью популярных средств
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.