Петербургская тюрьма с историей: кто рискнёт купить Кресты за миллиард рублей?

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Санкт-Петербурге на аукцион выставлена известная тюрьма "Кресты". Согласно информации, размещённой на сайте "ДОМ.РФ", стартовал приём заявок для участия в торгах.

Фото: www.flickr.com by Нинара, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ тюрьма "Кресты"

Начальная цена за владение имущественным комплексом на Арсенальной набережной составляет чуть более одного миллиарда рублей. Заявки будут приниматься до 17 февраля.

В описании лота указано, что окрестности "Крестов" включают как жилую, так и коммерческую застройку. Также отмечается, что комплекс располагается в районе с развитой транспортной инфраструктурой, рядом находятся Финляндский вокзал и станция метро "Площадь Ленина", пишет rosbalt.ru.

Стоит напомнить, что ранее планировалось преобразовать этот бывший изолятор в арт-кластер, включая в проект жилые площади, детский сад и гостиницу. Исторический комплекс "Кресты" был возведён в период с 1884 по 1889 годы по проекту архитектора Антония Томишко.

Уточнения

«Кресты́» — бывший следственный изолятор в Санкт-Петербурге, один из наиболее известных и крупных в России В настоящее время функционирует как исправительно-трудовая колония, около 200 находящихся в ней заключённых занимаются ремонтом самого объекта и другим хозяйственным обслуживанием.



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