Как вывести пятна с мягкой мебели? Вам помогут эти простые методы

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как правильно чистить мягкую мебель

Чтобы почистить диван или кресло, нужно растворить в воде 5 столовых ложек уксуса, столовую ложку пищевой соды и одну столовую ложку средства для мытья посуды.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch denae_andrew, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нога на ногу

Нанесите раствор на поверхность обивки. Затем протрите влажной тряпкой. При необходимости повторите процедуру.

Кроме того, можно приготовить раствор из соды и хозяйственного мыла. Для этого в 1 литре воды растворяют жидкое мыло и 1 ст. л. соды. Протрите грязные участки дивана губкой или микрофиброй.

Не допускайте переувлажнения обивки. Затем протрите поверхность чистой влажной тряпкой. Потом важно насухо протереть мягкую мебель сухой тряпкой.

Для усиления эффекта и очистки застарелых пятен в воду добавляют специальные моющие средства для обивки. Они образуют эмульсию, которая, не повреждая внутреннюю структуру, удаляет с обивки все загрязнения любого происхождения.

В некоторых случаях ткань необходимо дополнительно обработать паровой щеткой или паровым очистителем.

Уточнения

Мягкая мебель — собирательное название комфортабельных мебельных изделий для сидения и лежания, имеющих мягкий элемент.



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