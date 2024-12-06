Как вывести пятна с мягкой мебели? Вам помогут эти простые методы

Чтобы почистить диван или кресло, нужно растворить в воде 5 столовых ложек уксуса, столовую ложку пищевой соды и одну столовую ложку средства для мытья посуды.
Нанесите раствор на поверхность обивки. Затем протрите влажной тряпкой. При необходимости повторите процедуру.
Кроме того, можно приготовить раствор из соды и хозяйственного мыла. Для этого в 1 литре воды растворяют жидкое мыло и 1 ст. л. соды. Протрите грязные участки дивана губкой или микрофиброй.
Не допускайте переувлажнения обивки. Затем протрите поверхность чистой влажной тряпкой. Потом важно насухо протереть мягкую мебель сухой тряпкой.
Для усиления эффекта и очистки застарелых пятен в воду добавляют специальные моющие средства для обивки. Они образуют эмульсию, которая, не повреждая внутреннюю структуру, удаляет с обивки все загрязнения любого происхождения.
В некоторых случаях ткань необходимо дополнительно обработать паровой щеткой или паровым очистителем.
Мягкая мебель — собирательное название комфортабельных мебельных изделий для сидения и лежания, имеющих мягкий элемент.
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