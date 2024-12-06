Аренда квартир в России стала дешевле

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В ноябре медианная стоимость аренды квартир в России снизилась на 3 % и составила 38 тысяч рублей. Такой информацией поделилась пресс-служба сервиса Яндекс Аренда.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гостиная

Самые дешёвые варианты жилья были в Воронеже (25 тысяч рублей), Уфе и Красноярске (по 26 тысяч рублей). Максимальная стоимость аренды зафиксирована в Москве (97 тысяч рублей), Санкт-Петербурге и Казани (по 49 тысяч рублей), сообщает Газета.Ru.

Во всех крупных городах увеличилось предложение арендного жилья, что привело к снижению цен. В миллионниках экспозиция выросла в среднем на 15,3 %. Наибольший рост числа сдаваемых объектов наблюдался в Ростове-на-Дону (+37,7 %), Воронеже (+31,7 %), Челябинске (+27,4 %), Красноярске (+26,2 %) и Краснодаре (+25,5 %). В Москве предложение увеличилось на 19,3 %, в Санкт-Петербурге — на 10,8 %.

Это связано с тем, что собственники, которые не смогли быстро продать свои квартиры, сдают их в аренду на длительный срок, чтобы получать стабильный пассивный доход.

"Те, кому продать объект на рынке «вторички» в короткие сроки не удается, а делать значительный дисконт они не готовы, начинают сдавать жилье на долгосрочный период, чтобы недвижимость не простаивала, а приносила стабильный пассивный доход», – пояснил глава сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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