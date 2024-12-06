Брокер рассказал, когда россиянам лучше всего брать льготную ипотеку: надо успевать

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Отмена льготной ипотеки под 8% и возможное повышение ключевой ставки до 22–23% к концу года делают покупку жилья в ипотеку менее доступной для многих россиян в 2025 году. Об этом предупредил ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

Фото: Flickr by alanharder.ca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ "Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком

Это связано с тем, что проценты по кредитам могут вырасти, а требования к заёмщикам стать более жёсткими, сообщает Газета.Ru.

«Надо успевать до Нового года брать кредит по льготным программам. У нас лимиты исчерпываются, банкам становится сложнее одобрять ипотеку. В 2025 году банкам будет сложнее выдавать льготную ипотеку, чем в 2024 году, ввиду того, что вводится ипотечный стандарт. Стандартом банкам сильно закручивают гайки", - сказал Ракута.

В результате многим потенциальным покупателям может быть сложнее получить одобрение на ипотеку и выплачивать высокие проценты по ней, предупредил эксперт.

Кроме того, рост ставок может привести к снижению спроса на недвижимость, что может вызвать колебания цен на рынке жилья. Это может создать дополнительные риски для тех, кто планирует покупать недвижимость в ипотеку, отметил специалист.

В таких условиях важно тщательно взвесить все финансовые аспекты и рассмотреть альтернативные варианты, прежде чем принимать решение о покупке недвижимости. Возможно, стоит отложить покупку или выбрать более доступный вариант жилья, чтобы снизить финансовую нагрузку.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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