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Как очистить унитаз от известкового налета без повреждений

1:24
Недвижимость

Чистота в санузле играет ключевую роль в восприятии интерьера, и поддержание чистоты сантехники — не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Основные загрязнения, с которыми сталкиваются владельцы сантехники, — это известковый налет, ржавчина и мочевой камень. Известковый налет образуется из-за жесткой воды, содержащей минералы, которые оседают на сантехнике. Ржавчина появляется из-за старых металлических труб или избыточного содержания железа в воде. Мочевой камень накапливается из-за плохого смыва или неаккуратного использования сантехники.

Унитаз
Фото: PxHere is licensed under CC0
Унитаз

Для эффективной борьбы с загрязнениями важно выбрать правильные средства. Например, для удаления известкового налета используются абразивные средства, химические составы с щелочью или уксусная кислота. В борьбе с ржавчиной помогут народные методы с использованием ортофосфорной кислоты, соды или щавелевой кислоты. Мочевой камень можно устранить уксусом, лимонной кислотой или белизной.

Однако важно помнить, что механическая чистка может повредить покрытие сантехники, создавая новые места для отложений. Для очистки следует соблюдать осторожность, использовать защитное оборудование, а также правильно подготовить сантехнику и помещение.

Уточнения

Унита́з — санитарно-техническое приспособление для удаления продуктов дефекации, мочеиспускания и рвотных масс, устанавливаемое в туалетах и снабжённое системой автоматического или полуавтоматического смыва. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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