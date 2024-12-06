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Как за миллион найти недвижимость под Москвой и сэкономить на ремонте

1:13
Недвижимость

Мечта купить жилье рядом с Москвой за миллион рублей в условиях высоких цен на недвижимость может стать реальностью, если подходить к делу с умом. Один из вариантов — покупка квартиры в Подмосковье. Например, за такую сумму можно найти однокомнатную квартиру в поселке Ледово, расположенную в 120 км от столицы. Хотя она и требует капитального ремонта, место привлекательно природными ландшафтами и необходимой инфраструктурой.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Есть также вариант с покупкой дачи в СНТ "Малахит" в Орехово-Зуевском районе. Дача подойдет тем, кто готов вложиться в утепление и модернизацию, но ценит тишину и экологичность. Еще один способ — приобретение участка земли в деревне Протасово, где можно построить дом, когда ипотека станет доступной. В условиях роста цен на недвижимость стоит обратить внимание и на альтернативы, такие как покупка машино-места в столице, которое можно сдавать в аренду.

В любом случае, вариант под миллион рублей есть, и даже с минимальными вложениями в будущем можно получить прибыль, если вовремя продать или сдать имущество.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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