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4 причины, почему стоит выбирать для интерьера светлые обои

1:15
Недвижимость

Делают комнату ярче

Светлые обои, такие как белые, пастельные или мягкие нейтральные тона, могут помочь сделать комнату ярче. Они отражают больше света, благодаря чему пространство кажется более открытым, воздушным и привлекательным. Это может быть особенно полезно для помещений, в которых не хватает естественного света или которые кажутся маленькими и тесными.

Прихожая
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Прихожая

Создают иллюзию пространства

Светлые обои обладают способностью визуально расширять помещение. При нанесении на стены они могут сделать комнату больше и просторнее. Это особенно полезно для небольших помещений или помещений с низкими потолками.

Улучшают естественное освещение

Светлые обои гармонично сочетаются с естественными источниками света, такими как окна или мансардные окна. Они помогают максимизировать эффект поступающего солнечного света, отражая его по всей комнате.

Универсальность 

Светлые обои универсальны и могут дополнять различные стили оформления интерьера. Они служат нейтральным фоном, который позволяет выделяться другим элементам, таким как мебель, произведения искусства или декор.

 

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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