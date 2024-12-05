Эксперт назвал россиянам выгодное время для ремонта

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Во время новогодних праздников у россиян есть отличная возможность сделать ремонт в своем доме, отметил в интервью эксперт по внутренней отделке и генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молодая пара делает ремонт

По словам специалиста, за праздничные выходные вполне реально осуществить косметический ремонт. С 2-3 января начинают работать магазины стройматериалов, и в это время обычно проходят значительные распродажи. По окончании новогодних праздников мастера готовы принимать заказы со скидками, чтобы занять себя в период, когда работы становится меньше.

Можно также самостоятельно заняться ремонтом. На подготовку стен может уйти один-два дня, а для поклейки новых обоев потребуется около трех дней. Весь процесс покраски стен займет всего лишь день. Орехов также напомнил, что в выходные дни стоит соблюдать тишину — запрещены шумные работы, такие как сверление бетонных стен, прокладка электропроводки, установка канализации и укладка плитки, передает NEWS. ru.

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