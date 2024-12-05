Домохозяйкам посоветовали чистить микроволновку корками от мандаринов

Эксперты сообщили, что корки мандаринов могут быть полезны в домашнем хозяйстве.

Фото: flickr.com by jronaldlee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Компот из мандаринов

Они идеально подходят для очищения внутренних стенок микроволновой печи, которая часто покрывается жиром. Хотя для чистки можно использовать и бытовую химию, этот процесс требует много времени и усилий.

Рекомендуется поместить корки мандаринов в глубокую тарелку, добавить две столовые ложки соды и залить все горячей водой. Затем установите тарелку в микроволновую печь на три минуты. После этого в получившуюся жидкость стоит добавить немного геля для мытья посуды.

Далее, при помощи щетки, которую нужно периодически окунать в горячий раствор, аккуратно протрите внутренние стенки микроволновки, передают "БелНовости".

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