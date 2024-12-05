Холодные батареи, а у соседей жара? Этот метод вернёт тепло в вашу квартиру за час

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Недвижимость

Неравномерный нагрев радиатора — распространённая проблема, чаще всего вызванная аэрацией. Если холодной остаётся верхняя часть, достаточно прокачать радиатор, чтобы удалить воздух.

Батарея
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Батарея

Когда нижняя часть батареи остаётся холодной, причина может быть в отложениях осадка, ржавчины или известкового налёта, мешающих циркуляции горячей воды.

В качестве первого шага можно попробовать добавить в воду, циркулирующую по системе, специальный продукт, который предназначен специально для растворения этих отложений.

Если почистить радиатор с помощью этой относительно простой системы не представляется возможным, самое время задуматься, не предпочли бы вы доверить следующую процедуру профессионалу, ведь радиатор, скорее всего, придется тщательно чистить.

Уточнения

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. 

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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