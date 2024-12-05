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Полезный лайфхак! Обогрейте дом кондиционером даже в -20 °C

1:01
Недвижимость

Кондиционер — универсальное устройство, которое охлаждает помещение летом и обогревает зимой, делая его выгодным вложением на весь год.

Кондиционер
Фото: Собственная работа by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Zunter is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
Кондиционер

Современные модели способны эффективно работать даже при температуре до -20 °C, однако их эффективность снижается в сильные морозы, увеличивая энергопотребление.

Установка кондиционера проста и не требует сложных систем отопления: монтаж занимает не больше дня. Дистанционное управление позволяет регулировать температуру даже на расстоянии, что особенно удобно для сезонного жилья.

В больших или смежных помещениях одно устройство может эффективно прогревать до 50 м², но для небольших квартир с отдельными комнатами использование кондиционеров может быть менее выгодным.

Кондиционеры подходят как основной источник тепла в межсезонье или как дополнение к другим системам отопления, что помогает снизить расходы на газ.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.

Отопле́ние — искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания на заданном уровне температуры, отвечающей условиям теплового комфорта и/или требованиям технологического процесса. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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