Во время дождя вода протекает в дом и течёт по стенам? Вот гениальный способ всё исправить!

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1:27
Недвижимость » Ремонт

Попадание воды в щель между дымоходом и кровлей — частая неприятность, с которой сталкиваются владельцы частных домов.

Крыша дома
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Крыша дома

Использование стандартного цементного раствора обычно решает проблему, но лишь до первой зимы: низкие температуры приводят к растрескиванию герметика, и протечки возобновляются.

Блогер канала "Обо всём с глубинки" предложил долгосрочное решение с применением усовершенствованного состава. Этот материал способен выдерживать перепады температур между горячей трубой и холодным шифером, оставаясь прочным на протяжении десятилетий.

Для приготовления стойкого раствора потребуется несколько вещей.

  1. цемент;
  2. песок;
  3. плиточный клей;
  4. фиброволокно;
  5. пластификатор (или обычное средство для мытья посуды).

Все ингредиенты (цемент, песок и плиточный клей) смешивают в сухом виде в равных пропорциях, добавляя фиброволокно. Затем вводят воду с пластификатором, чтобы получилась эластичная и удобная в работе смесь.

Перед нанесением старый герметик вокруг трубы нужно удалить, а поверхность кровли зачистить металлической щеткой. Готовый раствор наносят сначала в область стыка трубы с кровлей, чтобы полностью перекрыть щель.

После этого из смеси формируют пологий наклон вокруг трубы, обеспечивая отвод воды вдоль соседних волн кровли.

Уточнения

Покры́тие здания или кры́ша — верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосферных осадков, дождевой и талой воды.

Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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