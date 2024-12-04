Во время дождя вода протекает в дом и течёт по стенам? Вот гениальный способ всё исправить!

Попадание воды в щель между дымоходом и кровлей — частая неприятность, с которой сталкиваются владельцы частных домов.
Использование стандартного цементного раствора обычно решает проблему, но лишь до первой зимы: низкие температуры приводят к растрескиванию герметика, и протечки возобновляются.
Блогер канала "Обо всём с глубинки" предложил долгосрочное решение с применением усовершенствованного состава. Этот материал способен выдерживать перепады температур между горячей трубой и холодным шифером, оставаясь прочным на протяжении десятилетий.
Для приготовления стойкого раствора потребуется несколько вещей.
Все ингредиенты (цемент, песок и плиточный клей) смешивают в сухом виде в равных пропорциях, добавляя фиброволокно. Затем вводят воду с пластификатором, чтобы получилась эластичная и удобная в работе смесь.
Перед нанесением старый герметик вокруг трубы нужно удалить, а поверхность кровли зачистить металлической щеткой. Готовый раствор наносят сначала в область стыка трубы с кровлей, чтобы полностью перекрыть щель.
После этого из смеси формируют пологий наклон вокруг трубы, обеспечивая отвод воды вдоль соседних волн кровли.
Покры́тие здания или кры́ша — верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосферных осадков, дождевой и талой воды.
Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.