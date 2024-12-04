Во время дождя вода протекает в дом и течёт по стенам? Вот гениальный способ всё исправить!

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Попадание воды в щель между дымоходом и кровлей — частая неприятность, с которой сталкиваются владельцы частных домов.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Крыша дома

Использование стандартного цементного раствора обычно решает проблему, но лишь до первой зимы: низкие температуры приводят к растрескиванию герметика, и протечки возобновляются.

Блогер канала "Обо всём с глубинки" предложил долгосрочное решение с применением усовершенствованного состава. Этот материал способен выдерживать перепады температур между горячей трубой и холодным шифером, оставаясь прочным на протяжении десятилетий.

Для приготовления стойкого раствора потребуется несколько вещей.

цемент; песок; плиточный клей; фиброволокно; пластификатор (или обычное средство для мытья посуды).

Все ингредиенты (цемент, песок и плиточный клей) смешивают в сухом виде в равных пропорциях, добавляя фиброволокно. Затем вводят воду с пластификатором, чтобы получилась эластичная и удобная в работе смесь.

Перед нанесением старый герметик вокруг трубы нужно удалить, а поверхность кровли зачистить металлической щеткой. Готовый раствор наносят сначала в область стыка трубы с кровлей, чтобы полностью перекрыть щель.

После этого из смеси формируют пологий наклон вокруг трубы, обеспечивая отвод воды вдоль соседних волн кровли.

Уточнения

Покры́тие здания или кры́ша — верхняя конструкция здания, которая служит для защиты от атмосферных осадков, дождевой и талой воды.



Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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