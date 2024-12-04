Вы совершаете опасную ошибку, если стираете полотенца при 30 или 40 градусах

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Знаете ли вы, как правильно стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими и гигиеничными? Большинство из нас допускают ошибки при выборе программы стирки, не задумываясь о её влиянии на качество ткани и чистоту.

Фото: commons.wikimedia. org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зелёные полотенца

Правильный выбор режима и температуры воды в стиральной машине — ключевой фактор для достижения идеального результата. Многие современные машины предлагают десятки программ для разных типов тканей, однако их назначение часто остается загадкой для пользователей.

В результате полотенца, которые нуждаются в особом уходе из-за частого контакта с влагой и бактериями, не всегда очищаются должным образом.

Главные правила стирки полотенец

Стирайте отдельно. Полотенца лучше не смешивать с другими вещами, особенно с одеждой, чтобы избежать повреждения волокон. Разделите белые и цветные полотенца, чтобы предотвратить линьку. Температура имеет значение. Оптимальная температура для стирки полотенец — 60°C. Это позволяет уничтожить бактерии и удалить загрязнения, сохраняя при этом ткани. Выбор моющего средства. Используйте мягкие средства, которые эффективно справляются с грязью, но не разрушают структуру волокон. Пищевая сода как помощник. Добавьте небольшое количество соды при стирке, чтобы сохранить мягкость полотенец и предотвратить появление налета.

Полотенца впитывают влагу и быстро становятся средой для размножения бактерий. Если стирать их при низкой температуре или с неподходящим моющим средством, это может привести к неприятному запаху и ухудшению качества ткани.

Уточнения

Сти́рка — физико-химический процесс очистки текстильных изделий (одежда, постельное бельё, занавески и т. д.), использующий водные растворы детергентов: поверхностно-активных веществ (ПАВ), энзимов, пигментов, отбеливателей и т. д.



Полотенце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



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