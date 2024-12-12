Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро

3:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тараканы — это настоящая проблема, которая может коснуться как владельцев квартир, так и частных домов. Эти насекомые не только вызывают отвращение, но и могут стать источником серьезных заболеваний.

Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/ Рыжий таракан

Разберем основные причины их появления и методы борьбы с ними.

Почему появляются тараканы в доме

Несмотря на чистоплотность хозяев, тараканы могут проникнуть в дом по следующим причинам:

Нечистоплотные соседи : вредители мигрируют через вентиляционные шахты и трубы.

: вредители мигрируют через вентиляционные шахты и трубы. Подвалы и чердаки : захламленные пространства с доступом к пище и воде.

: захламленные пространства с доступом к пище и воде. Вещи из зараженных помещений : тараканы могут переселиться с мебелью, чемоданами или бытовыми предметами.

: тараканы могут переселиться с мебелью, чемоданами или бытовыми предметами. Покупки и посылки : вредители могут проникнуть из магазинов или складов.

: вредители могут проникнуть из магазинов или складов. Путешествия: из дальних странствий легко привезти экзотических насекомых.

Чем опасны тараканы

Тараканы — не только источник дискомфорта, но и реальная угроза здоровью:

Переносчики болезней : дизентерия, сальмонеллез, гельминтоз и другие инфекции.

: дизентерия, сальмонеллез, гельминтоз и другие инфекции. Аллергены : их экскременты и хитиновая оболочка могут вызывать ринит, астму и дерматит.

: их экскременты и хитиновая оболочка могут вызывать ринит, астму и дерматит. Повреждение бытовой техники : насекомые повреждают микросхемы и изоляцию кабелей.

: насекомые повреждают микросхемы и изоляцию кабелей. Психологический стресс: у людей с блаттофобией может развиваться паника при виде тараканов.

Пошаговая инструкция: как избавиться от тараканов

Лишите тараканов еды и воды

Храните продукты в герметичных упаковках.

Регулярно убирайте остатки пищи.

Устраните протечки и вытирайте насухо раковины.

Проведите вымораживание (для частных домов)

Откройте окна зимой при температуре ниже -10°C на 3-4 часа.

Метод недоступен для квартир с центральным отоплением.

Используйте ловушки

Самодельные : двусторонний скотч с приманкой или банки с маслом.

: двусторонний скотч с приманкой или банки с маслом. Готовые: клеевые ловушки, которые безопасны для людей и животных.

Применяйте народные средства

Борная кислота с яйцом или гипс с сахаром.

Обработайте уксусом или нашатырным спиртом зоны, где чаще всего появляются тараканы.

Используйте инсектициды

Выбирайте профессиональные средства: гели, аэрозоли, порошки.

Обязательно следуйте инструкции по применению.

Вызовите профессионалов

Специалисты используют методы холодного и горячего тумана, а также сильные инсектициды.

Обработайте весь дом

Начните с подвалов, чердаков и лестничных клеток.

Обратитесь в управляющую компанию для обработки мест общего пользования.

Профилактика появления тараканов

Поддерживайте чистоту на кухне и в ванной.

Установите сетки на вентиляционные отверстия.

Заделайте трещины и щели в стенах.

Используйте москитные сетки для защиты окон.

Борьба с тараканами требует системного подхода: лишите их еды и воды, обработайте помещение химическими средствами, а для масштабной проблемы вызовите дезинсекторов.

Совместные действия с соседями помогут добиться результата быстрее.

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