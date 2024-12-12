Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
3:21
Тараканы — это настоящая проблема, которая может коснуться как владельцев квартир, так и частных домов. Эти насекомые не только вызывают отвращение, но и могут стать источником серьезных заболеваний.
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Рыжий таракан
Разберем основные причины их появления и методы борьбы с ними.
Почему появляются тараканы в доме
Несмотря на чистоплотность хозяев, тараканы могут проникнуть в дом по следующим причинам:
- Нечистоплотные соседи: вредители мигрируют через вентиляционные шахты и трубы.
- Подвалы и чердаки: захламленные пространства с доступом к пище и воде.
- Вещи из зараженных помещений: тараканы могут переселиться с мебелью, чемоданами или бытовыми предметами.
- Покупки и посылки: вредители могут проникнуть из магазинов или складов.
- Путешествия: из дальних странствий легко привезти экзотических насекомых.
Чем опасны тараканы
Тараканы — не только источник дискомфорта, но и реальная угроза здоровью:
- Переносчики болезней: дизентерия, сальмонеллез, гельминтоз и другие инфекции.
- Аллергены: их экскременты и хитиновая оболочка могут вызывать ринит, астму и дерматит.
- Повреждение бытовой техники: насекомые повреждают микросхемы и изоляцию кабелей.
- Психологический стресс: у людей с блаттофобией может развиваться паника при виде тараканов.
Пошаговая инструкция: как избавиться от тараканов
Лишите тараканов еды и воды
- Храните продукты в герметичных упаковках.
- Регулярно убирайте остатки пищи.
- Устраните протечки и вытирайте насухо раковины.
Проведите вымораживание (для частных домов)
- Откройте окна зимой при температуре ниже -10°C на 3-4 часа.
- Метод недоступен для квартир с центральным отоплением.
Используйте ловушки
- Самодельные: двусторонний скотч с приманкой или банки с маслом.
- Готовые: клеевые ловушки, которые безопасны для людей и животных.
Применяйте народные средства
- Борная кислота с яйцом или гипс с сахаром.
- Обработайте уксусом или нашатырным спиртом зоны, где чаще всего появляются тараканы.
Используйте инсектициды
- Выбирайте профессиональные средства: гели, аэрозоли, порошки.
- Обязательно следуйте инструкции по применению.
Вызовите профессионалов
- Специалисты используют методы холодного и горячего тумана, а также сильные инсектициды.
Обработайте весь дом
- Начните с подвалов, чердаков и лестничных клеток.
- Обратитесь в управляющую компанию для обработки мест общего пользования.
Профилактика появления тараканов
- Поддерживайте чистоту на кухне и в ванной.
- Установите сетки на вентиляционные отверстия.
- Заделайте трещины и щели в стенах.
- Используйте москитные сетки для защиты окон.
Борьба с тараканами требует системного подхода: лишите их еды и воды, обработайте помещение химическими средствами, а для масштабной проблемы вызовите дезинсекторов.
Совместные действия с соседями помогут добиться результата быстрее.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру