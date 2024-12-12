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Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро

3:21
Недвижимость

Тараканы — это настоящая проблема, которая может коснуться как владельцев квартир, так и частных домов. Эти насекомые не только вызывают отвращение, но и могут стать источником серьезных заболеваний.

Рыжий таракан
Фото: https://www.flickr.com/photos/sarahcamp/316795518 by Sarah Camp, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Рыжий таракан

Разберем основные причины их появления и методы борьбы с ними.

Почему появляются тараканы в доме

Несмотря на чистоплотность хозяев, тараканы могут проникнуть в дом по следующим причинам:

  • Нечистоплотные соседи: вредители мигрируют через вентиляционные шахты и трубы.
  • Подвалы и чердаки: захламленные пространства с доступом к пище и воде.
  • Вещи из зараженных помещений: тараканы могут переселиться с мебелью, чемоданами или бытовыми предметами.
  • Покупки и посылки: вредители могут проникнуть из магазинов или складов.
  • Путешествия: из дальних странствий легко привезти экзотических насекомых.

Чем опасны тараканы

Тараканы — не только источник дискомфорта, но и реальная угроза здоровью:

  • Переносчики болезней: дизентерия, сальмонеллез, гельминтоз и другие инфекции.
  • Аллергены: их экскременты и хитиновая оболочка могут вызывать ринит, астму и дерматит.
  • Повреждение бытовой техники: насекомые повреждают микросхемы и изоляцию кабелей.
  • Психологический стресс: у людей с блаттофобией может развиваться паника при виде тараканов.

Пошаговая инструкция: как избавиться от тараканов

Лишите тараканов еды и воды

  • Храните продукты в герметичных упаковках.
  • Регулярно убирайте остатки пищи.
  • Устраните протечки и вытирайте насухо раковины.

Проведите вымораживание (для частных домов)

  • Откройте окна зимой при температуре ниже -10°C на 3-4 часа.
  • Метод недоступен для квартир с центральным отоплением.

Используйте ловушки

  • Самодельные: двусторонний скотч с приманкой или банки с маслом.
  • Готовые: клеевые ловушки, которые безопасны для людей и животных.

Применяйте народные средства

  • Борная кислота с яйцом или гипс с сахаром.
  • Обработайте уксусом или нашатырным спиртом зоны, где чаще всего появляются тараканы.

Используйте инсектициды

  • Выбирайте профессиональные средства: гели, аэрозоли, порошки.
  • Обязательно следуйте инструкции по применению.

Вызовите профессионалов

  • Специалисты используют методы холодного и горячего тумана, а также сильные инсектициды.

Обработайте весь дом

  • Начните с подвалов, чердаков и лестничных клеток.
  • Обратитесь в управляющую компанию для обработки мест общего пользования.

Профилактика появления тараканов

  • Поддерживайте чистоту на кухне и в ванной.
  • Установите сетки на вентиляционные отверстия.
  • Заделайте трещины и щели в стенах.
  • Используйте москитные сетки для защиты окон.

Борьба с тараканами требует системного подхода: лишите их еды и воды, обработайте помещение химическими средствами, а для масштабной проблемы вызовите дезинсекторов.

Совместные действия с соседями помогут добиться результата быстрее.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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