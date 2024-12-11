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Забудьте о мышах: проверенные способы защиты дома

3:02
Недвижимость

Мыши часто становятся незваными "гостями" в домах, особенно частных или старых. Эти грызуны не только повреждают имущество, но и несут угрозу для здоровья, являясь переносчиками опасных заболеваний.

Мышь
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мышь

Рассмотрим эффективные методы борьбы с ними.

Почему появляются мыши

Мыши выбирают ваш дом по ряду причин:

  • Источники пищи: оставленные продукты, зерно, овощи или фрукты.
  • Укрытия: щели в стенах и полу, захламленные подвалы.
  • Близость к природе: норы, деревья или камни рядом с домом.
  • Миграция: травля грызунов соседями может привести их на ваш участок.

Эффективные способы борьбы

Заделывание ходов

Эффективность: высокая

  • Проверьте, плотно ли закрываются двери.
  • Закройте вентиляционные отверстия металлической сеткой.
  • Заделайте щели в стенах, полу и местах прохождения труб.

Химические яды

Эффективность: средняя

  • Родентициды уничтожают мышей, но могут быть опасны для домашних животных.
  • Мыши могут избегать приманки, видя гибель сородичей.

Мышеловки

Эффективность: средняя

  • Размещайте вдоль стен, где чаще всего бегают мыши.
  • Используйте стандартные ловушки или гуманитарные живоловки.

Клеевые ловушки

Эффективность: средняя

  • Удерживают мышь, но не убивают.
  • Подходят для временного использования.

Электрические ловушки

Эффективность: высокая

  • Убивают грызунов разрядом тока.
  • Безопасны для домашних животных благодаря защитным корпусам.

Ультразвуковые отпугиватели

Эффективность: высокая

  • Устройства излучают ультразвук, который раздражает мышей.
  • Выбирайте модели с изменяемой частотой, чтобы избежать привыкания.

Вызов службы дератизации

Эффективность: высокая

  • Профессионалы используют комплексный подход: яды, ловушки и отпугиватели.
  • Это оптимальное решение при крупных нашествиях.

Профилактика: как избежать возвращения мышей

  • Убирайте остатки пищи: не оставляйте продукты на открытых поверхностях.
  • Держите дом в чистоте: избавьтесь от хлама, в котором грызуны могут устроить гнезда.
  • Заведите кошку: естественный враг мышей.
  • Используйте отпугиватели: эфирные масла мяты, эвкалипта или уксуса.

Чем опасны мыши

Мыши переносят болезни:

  • Лептоспироз.
  • Туляремию.
  • Сальмонеллез.
  • Геморрагическую лихорадку ("мышиная лихорадка").

Какие запахи отпугивают мышей

  • Эфирные масла (мята, эвкалипт), уксус.
  • Запах кошек.

Чтобы навсегда избавиться от мышей, используйте комбинированный подход: устраните их ходы, применяйте ловушки и отпугиватели, а также поддерживайте чистоту.

При масштабной проблеме обратитесь к профессионалам.

Уточнения

Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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