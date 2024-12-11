Забудьте о мышах: проверенные способы защиты дома
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Мыши часто становятся незваными "гостями" в домах, особенно частных или старых. Эти грызуны не только повреждают имущество, но и несут угрозу для здоровья, являясь переносчиками опасных заболеваний.
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мышь
Рассмотрим эффективные методы борьбы с ними.
Почему появляются мыши
Мыши выбирают ваш дом по ряду причин:
- Источники пищи: оставленные продукты, зерно, овощи или фрукты.
- Укрытия: щели в стенах и полу, захламленные подвалы.
- Близость к природе: норы, деревья или камни рядом с домом.
- Миграция: травля грызунов соседями может привести их на ваш участок.
Эффективные способы борьбы
Заделывание ходов
Эффективность: высокая
- Проверьте, плотно ли закрываются двери.
- Закройте вентиляционные отверстия металлической сеткой.
- Заделайте щели в стенах, полу и местах прохождения труб.
Химические яды
Эффективность: средняя
- Родентициды уничтожают мышей, но могут быть опасны для домашних животных.
- Мыши могут избегать приманки, видя гибель сородичей.
Мышеловки
Эффективность: средняя
- Размещайте вдоль стен, где чаще всего бегают мыши.
- Используйте стандартные ловушки или гуманитарные живоловки.
Клеевые ловушки
Эффективность: средняя
- Удерживают мышь, но не убивают.
- Подходят для временного использования.
Электрические ловушки
Эффективность: высокая
- Убивают грызунов разрядом тока.
- Безопасны для домашних животных благодаря защитным корпусам.
Ультразвуковые отпугиватели
Эффективность: высокая
- Устройства излучают ультразвук, который раздражает мышей.
- Выбирайте модели с изменяемой частотой, чтобы избежать привыкания.
Вызов службы дератизации
Эффективность: высокая
- Профессионалы используют комплексный подход: яды, ловушки и отпугиватели.
- Это оптимальное решение при крупных нашествиях.
Профилактика: как избежать возвращения мышей
- Убирайте остатки пищи: не оставляйте продукты на открытых поверхностях.
- Держите дом в чистоте: избавьтесь от хлама, в котором грызуны могут устроить гнезда.
- Заведите кошку: естественный враг мышей.
- Используйте отпугиватели: эфирные масла мяты, эвкалипта или уксуса.
Чем опасны мыши
Мыши переносят болезни:
- Лептоспироз.
- Туляремию.
- Сальмонеллез.
- Геморрагическую лихорадку ("мышиная лихорадка").
Какие запахи отпугивают мышей
- Эфирные масла (мята, эвкалипт), уксус.
- Запах кошек.
Чтобы навсегда избавиться от мышей, используйте комбинированный подход: устраните их ходы, применяйте ловушки и отпугиватели, а также поддерживайте чистоту.
При масштабной проблеме обратитесь к профессионалам.
Уточнения
Мыши́ные (лат. Muridae) — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia).
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру