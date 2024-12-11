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Легендарные советы из прошлого, которые вам пригодятся сегодня

2:27
Недвижимость

Советские хозяйки знали множество бытовых лайфхаков, которые были созданы в условиях дефицита. Многие из них до сих пор полезны и актуальны.

женщина
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
женщина

Экономия воды с помощью кирпича

Чтобы сократить расход воды, в советское время клали кирпич в бачок унитаза. Это уменьшало объем воды при смыве, экономя ресурсы. Сегодня этот метод полезен для тех, кто использует счетчики воды.

Открытие жесткой крышки

Если пластиковая крышка банки никак не поддается, достаточно нагреть ее, поставив на поверхность горячую кастрюлю. Крышка станет более пластичной, и открыть ее будет проще.

Горчица в носках

Сухая горчица в носках согревает ноги и помогает при первых признаках простуды. Главное — убедиться, что нет аллергии.

Чистка расчесок

Чтобы удалить грязь с расчески, замочите ее в теплой воде с добавлением стирального порошка. Грязь легко отойдет, а вам останется лишь промыть расческу.

Кефир вместо кондиционера

Советские женщины использовали кефир для ухода за волосами. Он увлажнял волосы, делал их мягкими и помогал избавиться от перхоти.

Чудо-сода

Пищевая сода использовалась как разрыхлитель, для удаления жира с посуды и прочистки труб. Универсальный и доступный помощник на кухне!

Соль для пятен и окон

Соль справлялась с пятнами на одежде: ее нужно было насыпать на грязное место и подождать. Также соль ставили между оконными рамами, чтобы предотвратить замерзание стекол.

Очистка серебра

Смесь зубного порошка и лимонного сока помогала вернуть блеск серебряным изделиям, будь то украшения или столовые приборы.

Мука вместо сухого шампуня

Если волосы нужно освежить, а шампуня под рукой нет, можно использовать муку. Нанесите немного на корни, подождите, а затем вычешите остатки.

Молоко против чернил

Чернильные пятна на одежде удалялись с помощью молока. Достаточно потереть пятно тряпкой, смоченной молоком, и оно исчезнет.

Советские лайфхаки остаются актуальными благодаря своей простоте и эффективности. Многие из них можно применять и в современной жизни, особенно в условиях ограниченных ресурсов.

Уточнения

Домохозя́йка или дома́шняя хозя́йка, — женщина, не работающая по найму и ведущая хозяйство своей семьи, находящаяся на материальном содержании у других членов семьи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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