Предметы, которые преобразят ваш дом — что выбрать

2:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Декорирование дома может быть простым и увлекательным процессом, если знать ключевые элементы, которые сделают интерьер уютным и стильным.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Балкон в однокомнатной квартире

Декораторы и стилисты интерьеров часто используют универсальные предметы, которые работают в любом пространстве. Разберем их подробнее.

Парные элементы

Предметы, которые повторяются или перекликаются, создают гармонию. Это могут быть:

Настольные лампы-близнецы на комоде.

Парные бра у зеркала в ванной.

Одинаковые подушки на диване или кровати.

Совет: выбирайте компактные предметы, чтобы избежать перегруженности и формальности.

Крупные картины

Маленькие постеры теряются на больших стенах, а крупные картины сразу притягивают внимание. Абстрактные изображения — беспроигрышный выбор для любого интерьера.

Совет: отдавайте предпочтение репродукциям или постерам в рамах.

Крупная керамика

Керамические вазы, статуэтки и кашпо добавляют интерьеру элегантности. Чем больше размер, тем эффектнее они смотрятся.

Совет: избегайте мелких элементов — они могут "потеряться" в пространстве.

Маленькие столики

Столики диаметром до 50 см придают интерьеру ритм и разнообразие. Комбинируйте их с более крупными моделями для создания перепадов высот.

Совет: выбирайте акцентные модели, которые сами по себе могут служить декоративным элементом.

Принтованная посуда

Красиво оформленный стол всегда радует глаз.

Как создать стильную сервировку

Комбинируйте белую посуду с тарелками, украшенными ярким принтом.

Используйте скатерть в одном из оттенков принта.

Яркие круглые пуфики

Эти компактные и удобные элементы декора отлично впишутся в любой стиль. Они не только функциональны, но и безопасны благодаря своей форме.

Совет: выбирайте пуфы с яркой обивкой для добавления акцентов.

Coffee-table books

Книги с красивыми обложками — классический элемент декора. Их размещают на журнальных столиках или полках так, чтобы они были видны.

Совет: выбирайте коллекционные издания или альбомы с уникальными изображениями.

Добавление парных элементов, крупной керамики и стильных аксессуаров поможет оживить ваш интерьер и придать ему уникальность.

Используйте предложенные идеи, чтобы сделать пространство более уютным и стильным.

Уточнения

Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.



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