Предметы, которые преобразят ваш дом — что выбрать

Декорирование дома может быть простым и увлекательным процессом, если знать ключевые элементы, которые сделают интерьер уютным и стильным.
Декораторы и стилисты интерьеров часто используют универсальные предметы, которые работают в любом пространстве. Разберем их подробнее.
Предметы, которые повторяются или перекликаются, создают гармонию. Это могут быть:
Совет: выбирайте компактные предметы, чтобы избежать перегруженности и формальности.
Маленькие постеры теряются на больших стенах, а крупные картины сразу притягивают внимание. Абстрактные изображения — беспроигрышный выбор для любого интерьера.
Совет: отдавайте предпочтение репродукциям или постерам в рамах.
Керамические вазы, статуэтки и кашпо добавляют интерьеру элегантности. Чем больше размер, тем эффектнее они смотрятся.
Совет: избегайте мелких элементов — они могут "потеряться" в пространстве.
Столики диаметром до 50 см придают интерьеру ритм и разнообразие. Комбинируйте их с более крупными моделями для создания перепадов высот.
Совет: выбирайте акцентные модели, которые сами по себе могут служить декоративным элементом.
Красиво оформленный стол всегда радует глаз.
Комбинируйте белую посуду с тарелками, украшенными ярким принтом.
Используйте скатерть в одном из оттенков принта.
Эти компактные и удобные элементы декора отлично впишутся в любой стиль. Они не только функциональны, но и безопасны благодаря своей форме.
Совет: выбирайте пуфы с яркой обивкой для добавления акцентов.
Книги с красивыми обложками — классический элемент декора. Их размещают на журнальных столиках или полках так, чтобы они были видны.
Совет: выбирайте коллекционные издания или альбомы с уникальными изображениями.
Добавление парных элементов, крупной керамики и стильных аксессуаров поможет оживить ваш интерьер и придать ему уникальность.
Используйте предложенные идеи, чтобы сделать пространство более уютным и стильным.
Деко́р (лат. decor — приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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