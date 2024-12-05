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Экономист рассказал, какой видит справедливую ставку по ипотеке в 2025 году

1:37
Недвижимость

По мнению кандидата экономических наук Игоря Балынина, справедливая ставка по ипотеке в 2025 году может варьироваться от 19 % до 26 %.

Макет дома и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макет дома и монеты на столе

По словам эксперта, этот показатель зависит от суммы первоначального взноса: чем он меньше, тем выше ставка. Также экономист считает, что для зарплатных клиентов справедливая ставка равна ключевой, увеличенной на 1-1,5 %.

"При небольшом первоначальном взносе (менее 20%) справедливая ставка должна быть выше на 1-3 п. п., то есть 20-26%. Более того, для зарплатных клиентов справедливая ставка, на мой взгляд, равна ключевой ставке, увеличенной на 1-1,5%, а именно 18-21,5%", — сказал Балынин, которого цитирует Газета.Ru.

Балынин отмечает, что у банков меньше потребности закладывать дополнительную плату за риск в высокую ставку по ипотеке, так как обеспечением выступает квартира.

После повышения ключевой ставки до 21 % в октябре, рыночная ставка по ипотеке составляет 25-28 % годовых. За первые 10 месяцев 2024 года россияне оформили ипотек на 4,2 трлн рублей, что на 30 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество ипотечных сделок в октябре снизилось на 60 % по сравнению с сентябрём.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

Ипотека (Ипотечное кредитование) в России является важнейшим звеном финансового рынка.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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