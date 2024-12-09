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Удобство с первого дня: что купить для новой квартиры

2:00
Недвижимость

Переезд в новую квартиру — это не только радость, но и множество забот.

переезд
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
переезд

Чтобы избежать неудобств и быстро обустроить пространство, мы собрали список предметов, которые стоит приобрести в первую очередь.

Для прихожей

  • Напольная вешалка: временный вариант для верхней одежды.
  • Зеркало в полный рост: удобное и мобильное, например, на стойке или колесиках.
  • Придверный коврик: защитит пол от грязи.
  • Набор для уборки: понадобится сразу, особенно если ремонт еще не завершен.

Для кухни

  • Холодильник: базовая необходимость для хранения продуктов.
  • Микроволновка: удобна для быстрого разогрева еды.
  • Мультиварка: отличный выбор для тех, кто готовит дома.
  • Электрочайник: простое решение для кипячения воды.

Для гостиной

  • Стол: может быть обеденным или письменным — в зависимости от ваших потребностей.
  • Пара стульев: для сидения или временного хранения вещей.

Для спальни

  • Матрас: даже без кровати это базовый элемент комфорта.
  • Дополнительное одеяло: защитит от сквозняков, если матрас на полу.
  • Рулонные шторы: временная альтернатива карнизам и шторам.
  • Прикроватная лампа: создаст уют и обеспечит комфортное освещение.

Для ванной

  • Крючки на двери: универсальное решение для полотенец и органайзеров.
  • Зеркало с полочками: удобное место для хранения мелочей.

Для одежды

  • Рейлинг: временная альтернатива шкафу для одежды.
  • Плечики: для аккуратного хранения вещей.
  • Чехлы для одежды: защитят от пыли и грязи.
  • Отпариватель: заменит утюг и доску, решив проблему помятой одежды.

Первый обустрой квартиры — это создание базового комфорта. Покупайте вещи постепенно, ориентируясь на свои приоритеты, и добавляйте новые предметы по мере необходимости.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения. 

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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