Удобство с первого дня: что купить для новой квартиры

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Переезд в новую квартиру — это не только радость, но и множество забот.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky переезд

Чтобы избежать неудобств и быстро обустроить пространство, мы собрали список предметов, которые стоит приобрести в первую очередь.

Для прихожей

Напольная вешалка : временный вариант для верхней одежды.

: временный вариант для верхней одежды. Зеркало в полный рост : удобное и мобильное, например, на стойке или колесиках.

: удобное и мобильное, например, на стойке или колесиках. Придверный коврик : защитит пол от грязи.

: защитит пол от грязи. Набор для уборки: понадобится сразу, особенно если ремонт еще не завершен.

Для кухни

Холодильник : базовая необходимость для хранения продуктов.

: базовая необходимость для хранения продуктов. Микроволновка : удобна для быстрого разогрева еды.

: удобна для быстрого разогрева еды. Мультиварка : отличный выбор для тех, кто готовит дома.

: отличный выбор для тех, кто готовит дома. Электрочайник: простое решение для кипячения воды.

Для гостиной

Стол : может быть обеденным или письменным — в зависимости от ваших потребностей.

: может быть обеденным или письменным — в зависимости от ваших потребностей. Пара стульев: для сидения или временного хранения вещей.

Для спальни

Матрас : даже без кровати это базовый элемент комфорта.

: даже без кровати это базовый элемент комфорта. Дополнительное одеяло : защитит от сквозняков, если матрас на полу.

: защитит от сквозняков, если матрас на полу. Рулонные шторы : временная альтернатива карнизам и шторам.

: временная альтернатива карнизам и шторам. Прикроватная лампа: создаст уют и обеспечит комфортное освещение.

Для ванной

Крючки на двери : универсальное решение для полотенец и органайзеров.

: универсальное решение для полотенец и органайзеров. Зеркало с полочками: удобное место для хранения мелочей.

Для одежды

Рейлинг : временная альтернатива шкафу для одежды.

: временная альтернатива шкафу для одежды. Плечики : для аккуратного хранения вещей.

: для аккуратного хранения вещей. Чехлы для одежды : защитят от пыли и грязи.

: защитят от пыли и грязи. Отпариватель: заменит утюг и доску, решив проблему помятой одежды.

Первый обустрой квартиры — это создание базового комфорта. Покупайте вещи постепенно, ориентируясь на свои приоритеты, и добавляйте новые предметы по мере необходимости.

Уточнения

Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.



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