Удобство с первого дня: что купить для новой квартиры

Переезд в новую квартиру — это не только радость, но и множество забот.
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
переезд
Чтобы избежать неудобств и быстро обустроить пространство, мы собрали список предметов, которые стоит приобрести в первую очередь.
Для прихожей
Напольная вешалка: временный вариант для верхней одежды.
Зеркало в полный рост: удобное и мобильное, например, на стойке или колесиках.
Придверный коврик: защитит пол от грязи.
Набор для уборки: понадобится сразу, особенно если ремонт еще не завершен.
Для кухни
Холодильник: базовая необходимость для хранения продуктов.
Микроволновка: удобна для быстрого разогрева еды.
Мультиварка: отличный выбор для тех, кто готовит дома.
Электрочайник: простое решение для кипячения воды.
Для гостиной
Стол: может быть обеденным или письменным — в зависимости от ваших потребностей.
Парастульев: для сидения или временного хранения вещей.
Для спальни
Матрас: даже без кровати это базовый элемент комфорта.
Дополнительноеодеяло: защитит от сквозняков, если матрас на полу.
Рулонныешторы: временная альтернатива карнизам и шторам.
Прикроватнаялампа: создаст уют и обеспечит комфортное освещение.
Для ванной
Крючки на двери: универсальное решение для полотенец и органайзеров.
Зеркало с полочками: удобное место для хранения мелочей.
Для одежды
Рейлинг: временная альтернатива шкафу для одежды.
Плечики: для аккуратного хранения вещей.
Чехлы для одежды: защитят от пыли и грязи.
Отпариватель: заменит утюг и доску, решив проблему помятой одежды.
Первый обустрой квартиры — это создание базового комфорта. Покупайте вещи постепенно, ориентируясь на свои приоритеты, и добавляйте новые предметы по мере необходимости.
Уточнения
Комфорт (англ. comfort) — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.