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Курение больше не проблема! Как избавиться от табачного запаха дома

3:09
Недвижимость

Запах сигарет в квартире — проблема, с которой сталкиваются многие. В этом тексте мы расскажем, как справиться со свежим и въевшимся табачным запахом, а также предотвратить его появление.

табачный дым
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
табачный дым

Что нужно знать о табачном запахе

Табачный дым состоит из микроскопических частиц смол и пепла, которые оседают на поверхностях. Они впитываются в текстиль, мебель, стены и краску, создавая устойчивый запах, который сложно удалить.

Как убрать свежий запах сигарет

Чтобы табачные смолы не успели впитаться, действуйте быстро:

Проветривание

  • Создайте сквозняк, открыв окна и двери. Включите вентилятор для ускорения воздухообмена. Свежий запах исчезнет через 15-20 минут.

Использование бытовой техники

  • Вытяжка: включите кухонную вытяжку для удаления дыма.
  • Кондиционер с HEPA-фильтром: помогает фильтровать частицы дыма.
  • Очиститель воздуха: используйте мощные модели с пометкой "против табачного дыма".

Сорбенты

  • Расставьте блюдца с пищевой содой, активированным углем или сухим рисом.
  • Засыпьте содой мягкую мебель, оставьте на пару часов, затем пропылесосьте.

Ароматизаторы

  • Используйте аромасвечи, свежемолотый кофе, ломтики цитрусовых или эфирные масла. Важно применять их только после проветривания.

Как убрать въевшийся запах сигарет

Если табачный запах пропитал поверхности, потребуется больше усилий:

Генеральная уборка

  • Протрите все поверхности бытовой химией.
  • Постирайте шторы, чехлы и ковры.
  • Для мягкой мебели закажите профессиональную чистку.

Бытовая химия

  • Используйте спреи-нейтрализаторы запаха.
  • Применяйте профессиональные средства для глубокого очищения тканей и поверхностей.

Озонатор

  • Озонатор эффективно удаляет даже въевшийся табачный запах. Важно проветривать помещение после его применения.

Как защитить дом от табачного запаха

Умная пепельница

  • Электронные пепельницы с фильтрами и герметичными отделениями предотвращают распространение запаха.

Бризер

  • Бризер очищает воздух и предотвращает накопление табачного дыма. Это особенно полезно в квартирах, где сложно регулярно проветривать.

Что делать, если дым идет от соседей

  • Поговорите с соседями: курение в подъезде запрещено, а за нарушение можно получить штраф.
  • Улучшите герметичность квартиры: установите уплотненные двери и окна.
  • Обратитесь в управляющую компанию: если запах идет из вентиляции, это может быть связано с неисправностями.

Запах сигарет в квартире можно убрать, но для этого важно использовать правильные методы.

Проветривание, бытовая химия и мощные очистители воздуха помогут быстро избавиться от свежего дыма, а въевшийся запах потребует более радикальных мер, включая озонатор и профессиональную уборку.

Уточнения

Куре́ние - вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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