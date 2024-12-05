Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 свитеров, которые должны быть в вашем гардеробе этой зимой
Как правильно есть манго, чтобы получить максимум пользы
Как объятия влияют на стресс и иммунитет
Самообслуживание, автомат или ручная мойка: где опаснее для вашего авто
Королевы тени: почему хосты и гейхеры — идеальный выбор
Создаём стильную комнату для подростка. Советы по дизайну
Ошибка при посадке огурцов: следите за расстоянием, чтобы не потерять урожай
Развитие мозга до и после рождения: новые данные о важнейших изменениях
Ужесточение правил для авто: что запретят и что останется легальным

Много зелёного с золотом и серебром — как украсить дом к Новому, 2025 году, чтобы быть в тренде

1:23
Недвижимость

В преддверии Нового года-2025, который наступит совсем скоро, дизайнеры интерьеров делятся советами о том, как украсить квартиру.

Новогодняя ёлка
Фото: flickr.com by Andy One, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новогодняя ёлка

По словам дизайнера интерьеров Ангелины Сафроновой, основным цветом сезона станет зелёный, который прекрасно сочетается с золотым и серебряным.

В этом году, когда символом является деревянная зелёная змея, эти оттенки будут особенно актуальны, заметила дизайнер в интервью с Ньюсинфо. Анималистичные принты с изображением змей также станут популярными, их можно использовать не только в одежде, но и в интерьере.

Сафронова также обратила внимание на использование еловых веток. Их можно применять не только в традиционных венках, но и в разнообразных композициях, например, вместо цветов в вазах или кашпо.

Гирлянды останутся важным элементом новогоднего декора, и для удобства их размещения заранее следует позаботиться об установке розеток в нужных местах.

Для тех, у кого мало свободного пространства, дизайнер рекомендует использовать подвесные конструкции. Например, можно повесить композиции из еловых веток на стенах, дверях или в проёмах. Также можно задействовать подоконники, столы, комоды и шкафы.

Уточнения

Новый год — один из календарных российских праздников, отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января каждого года.

Новогоднее дерево — настоящее или символическое дерево, наряжаемое специально к Новому году.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров потерял миллионы из-за выходки 13-летней дочери Аллы-Виктории
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Никакой кофемашины: секреты качественного кофе на вашей кухне
Еда и рецепты
Никакой кофемашины: секреты качественного кофе на вашей кухне Аудио 
Популярное
Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле

Самый мощный водопад на Земле спрятан под водой, а его величие поражает масштабами и значением для климата планеты.

Под толщей океана обнаружен самый большой водопад на Земле
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Сотни синиц спасаются каждую зиму с помощью этого простого в изготовлении предмета в саду
Чугунная сковорода, как новая: простой лайфхак на вашей кухне
Сплошная нежность на ужин — готовим запеканку из куриного филе с грибами и сыром
Эпатаж исключительной нации. Всем, кто ждёт прихода доброго Трампа, посвящается Дмитрий Плотников Ангола аплодисментами встречает Байдена за коридор Лобиту. Правильный ли выбор сделала Луанда? Любовь Степушова Вильгельм и Феня: союз врагов Артур Приймак
Самый короткий день 2024 года: названа точная дата
Ксения Бородина рассказала, как пыталась купить билет на балет Щелкунчик
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Три простых шага к великолепному урожаю голубики
Последние материалы
Королевы тени: почему хосты и гейхеры — идеальный выбор
Создаём стильную комнату для подростка. Советы по дизайну
Ошибка при посадке огурцов: следите за расстоянием, чтобы не потерять урожай
Развитие мозга до и после рождения: новые данные о важнейших изменениях
Ужесточение правил для авто: что запретят и что останется легальным
Три суперфуда, которые изменят жизнь женщин после 30
Краснодарский край зимой: пляжи, горы и праздничное настроение
Модные образы для вечеринок в холодное время года
Жареные пирожки с мясом в картофельном тесте — особенно вкусны со сметаной или любимым соусом
Как быстро восстановиться после тренировки: новый способ нашли ученые
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.