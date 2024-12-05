Много зелёного с золотом и серебром — как украсить дом к Новому, 2025 году, чтобы быть в тренде

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В преддверии Нового года-2025, который наступит совсем скоро, дизайнеры интерьеров делятся советами о том, как украсить квартиру.

Фото: flickr.com by Andy One, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Новогодняя ёлка

По словам дизайнера интерьеров Ангелины Сафроновой, основным цветом сезона станет зелёный, который прекрасно сочетается с золотым и серебряным.

В этом году, когда символом является деревянная зелёная змея, эти оттенки будут особенно актуальны, заметила дизайнер в интервью с Ньюсинфо. Анималистичные принты с изображением змей также станут популярными, их можно использовать не только в одежде, но и в интерьере.

Сафронова также обратила внимание на использование еловых веток. Их можно применять не только в традиционных венках, но и в разнообразных композициях, например, вместо цветов в вазах или кашпо.

Гирлянды останутся важным элементом новогоднего декора, и для удобства их размещения заранее следует позаботиться об установке розеток в нужных местах.

Для тех, у кого мало свободного пространства, дизайнер рекомендует использовать подвесные конструкции. Например, можно повесить композиции из еловых веток на стенах, дверях или в проёмах. Также можно задействовать подоконники, столы, комоды и шкафы.

Уточнения

Новый год — один из календарных российских праздников, отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января каждого года.



Новогоднее дерево — настоящее или символическое дерево, наряжаемое специально к Новому году.



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