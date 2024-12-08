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Антитренды 2025: как избежать ошибок в оформлении дома

3:02
Недвижимость

С каждым годом дизайн интерьера эволюционирует, и то, что раньше казалось стильным, теперь смотрится устаревшим.

Книжные полки
Фото: PxHere is licensed under Creative Commons CC0
Книжные полки

Рассмотрим основные антитренды, которые уходят в прошлое, и предложим альтернативные решения.

Оформление всей квартиры в одном стиле

Идея создать цельное пространство, придерживаясь одного стиля, больше не вдохновляет. Такие интерьеры часто выглядят однообразно и лишены индивидуальности.

Что делать:

В тренде — продуманная эклектика. Используйте одну стилистическую основу, добавляя элементы других направлений.

Например, сочетайте минимализм на кухне с уютным ретро в спальне.

Подбирайте мебель и декор из разных эпох, чтобы создать уникальный интерьер.

Холодный белый цвет

Белый цвет остается популярным, но его холодные оттенки напоминают больничные стены и не создают уюта.

Что делать:

Отдайте предпочтение теплым оттенкам белого: молочному, слоновой кости или алебастровому.

Если хочется чего-то смелее, замените белый на светлые пастельные тона, такие как персиковый или бледно-голубой.

Кирпичная кладка в интерьере

Декоративный кирпич был любимым элементом в стиле лофт, но сейчас его популярность снижается.

Что делать:

Попробуйте обои с узором, фактурную штукатурку или деревянные панели. Альтернативой могут стать современные материалы, такие как микроцемент или планкен.

Кирпич лучше использовать, если он аутентичный и гармонично вписывается в общий стиль.

Имитация мрамора

Мраморная фактура стала массовой, из-за чего потеряла свою эксклюзивность.

Что делать:

Сократите использование мраморного рисунка и выбирайте качественные материалы.

Рассмотрите альтернативы: оникс, гранит, травертин или кварцит. Они добавят интерьеру изысканности и уникальности.

Стерильный минимализм

Минималистичные интерьеры часто выглядят слишком холодными и безликими, лишенными индивидуальности.

Что делать:

Добавьте эмоции и уют: используйте текстиль, декор и цветовые акценты.

Минимализм больше не ограничивается монохромной гаммой — экспериментируйте с яркими деталями и фактурами.

Светлая обивка из букле

Мебель в обивке из букле стала слишком популярной, особенно в молочных оттенках, и уже начинает наскучивать.

Что делать:

Попробуйте букле других цветов: кофейного, серого или оттенка верблюжьей шерсти. Либо выберите мебель с акцентом на форму или цвет, а не текстуру.

Дизайн интерьера — это отражение вашей индивидуальности. Тренды уходят, но уют и комфорт остаются главными приоритетами.

Экспериментируйте, сочетайте стили и используйте материалы, которые вдохновляют вас, а не следуют моде.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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