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Подушка с эффектом памяти: роскошь или необходимость

2:35
Недвижимость

Качественная подушка — залог комфортного сна и здоровья. Неверно подобранное изделие может стать причиной напряжения мышц шеи, боли и даже храпа.

Подушка
Фото: pxhere.com
Подушка

В этом тексте расскажем, как выбрать подходящую подушку с учетом ваших потребностей.

Почему важно правильно выбрать подушку

Подушка поддерживает шею в анатомически правильном положении во время сна. Неправильная подушка может привести к:

  • Неудобному положению головы.
  • Утренней боли в шейно-воротниковой зоне.
  • Онемению рук.

Важно помнить, что даже самая качественная подушка со временем изнашивается. Если наполнитель сбился в комки или появился неприятный запах, пора ее заменить.

Виды подушек: основные категории

Выбирая подушку, обратите внимание на ее конструкцию и наполнитель.

  • Классические: стандартные формы и материалы (пух, шерсть, синтетика). Подходят для большинства.
  • Анатомические: подстраиваются под изгибы тела, часто содержат пену с эффектом памяти.
  • Эргономичные: имеют выемки и валики для правильного положения шеи.
  • Гипоаллергенные: наполнены материалами, предотвращающими появление пылевых клещей.

Как выбрать подушку для вашего положения во сне

  • На спине: средней высоты и жесткости. Подойдут модели с валиком под шею.
  • На боку: более высокая и упругая. Идеальны подушки с вырезом под плечо.
  • На животе: мягкие и низкие подушки, например, формы "бабочка".

Натуральные и искусственные наполнители

  • Натуральные материалы (шерсть, пух, шелк): обеспечивают хорошую терморегуляцию, но требуют тщательного ухода.
  • Искусственные материалы (синтепон, холлофайбер, мемориформ): легкие, гипоаллергенные, просты в уходе, но менее долговечны.

Можно ли спать без подушки

Сон без подушки может быть удобен для спящих на животе, но на спине и боку это грозит искривлением шеи и дискомфортом. Подушка — важная составляющая комфортного сна.

  • Подушка должна поддерживать шею в правильном положении.
  • Высота и жесткость подбираются в зависимости от позы сна.
  • Натуральные материалы долговечны, но сложны в уходе. Синтетика практична и доступна по цене.
  • Меняйте подушку каждые три года, чтобы избежать накопления пыли и аллергенов.

Уточнения

Поду́шка - постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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