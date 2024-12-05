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Создаём стильную комнату для подростка. Советы по дизайну

1:27
Недвижимость

Совместная работа над дизайном

Обсудите предпочтения с подростком, чтобы понять его стиль и выбор цвета. Вовлекайте его в процесс принятия решений, чтобы комната отражала индивидуальность.

подросток
Фото: freepik.com
подросток

Выберите современную цветовую гамму

Выбирайте современные и приглушенные цвета или сочетание смелых и нейтральных тонов. Подумайте об акцентных стенах или ярких цветах, чтобы добавить визуального интереса.

Функциональная мебель

Инвестируйте в универсальную и функциональную мебель, которая служит нескольким целям. Кровати с местом для хранения, модульные стеллажи и практичный письменный стол придают современный вид.

Эффектное освещение

Установите стильные и функциональные осветительные приборы.

Подумайте о подвесных светильниках, торшерах или гирляндах, чтобы создать уютную атмосферу.

Аксессуары с модным декором

Используйте модные элементы декора, такие как настенные рисунки, плакаты или наклейки, которые соответствуют интересам подростка.

Используйте современные узоры и текстуры для создания современного стиля.

Функциональные решения для хранения данных

Установите достаточно места для хранения вещей, чтобы поддерживать порядок в комнате.

Используйте мусорные ведра, корзины и мебель для хранения, чтобы свести к минимуму беспорядок.

 

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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