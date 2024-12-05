Почему ставки по ипотеке могут достичь 33% к началу 2025 года

1:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На рынке недвижимости в России продолжается кризис, вызванный высоким уровнем ключевой ставки и инфляции. Прогнозы на 2025 год не предполагают восстановления спроса в ближайшие месяцы, хотя эксперты надеются на постепенное снижение ключевой ставки Центробанком, начиная с весны 2025 года.

Фото: Unsplash by Carl Nenzen Loven, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ густонаселенный многоквартирный комплекс

В 2024 году ставки по ипотеке могут достичь рекорда в 33%, что еще более осложнит покупку жилья. Программы субсидированной ипотеки останутся главным инструментом стимулирования спроса, но они будут недоступны для большинства потенциальных заемщиков.

С 1 января 2025 года вступят в силу новые ипотечные стандарты, которые ограничат условия кредитования и защитят интересы заемщиков. Эти меры должны привести к стабилизации ситуации в первой половине 2025 года.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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