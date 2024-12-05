Создайте уютный и красивый балкон при помощи этих простых советов

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Как украсить балкон

Вы можете украсить балкон в своем доме живыми цветами, растениями, гирляндами, маленькими красивыми ковриками, а также картинами и свечами.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Уютный балкон

Растения прекрасно оживляют пространство на балконе. Для этого выбирают такие цветы, как герань, декоративные розы, бегонии, суккуленты, кактусы. Кроме того, вы можете выращивать свежую зелень на своем балконе. Например, подойдет лаванда, мята, базилик, тимьян, розмарин.

Подумайте о мягком балконном ковре, чтобы создать теплую атмосферу и уютный вид. Также задайте настроение с помощью глобусов, фонариков или свечей. Используйте только безопасные материалы. Для приятного аромата можно использовать специальные диффузоры, подушечки со специями и растениями.

Поставьте на балконе небольшой журнальный столик, кресло или табурет. Положите мягкие подушки и одеяло. В таком уютном месте будет приятно провести время как с близкими людьми, так и в одиночестве. Если на вашем балконе слишком холодно, используйте полы с подогревом, дополнительное утепление стен и прочные материалы.

Выбирайте окна по своему вкусу: средние, маленькие или панорамные. Можно сделать интерьер одним цветом, а можно сочетать разные оттенки. Самое главное — это ваш личный комфорт.

Уточнения

Францу́зский балко́н (фр. balconnet, также часто упоминаются как англ. Juliet balconies) — тип балкона, не имеющего собственной балконной площадки — ограждение устанавливается непосредственно в проёме с наружной стороны, прямо перед дверью.



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