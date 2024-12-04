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Как новые законы могут повлиять на рынок недвижимости и владельцев жилья

1:20
Недвижимость

2025 год обещает серьезные изменения на рынке недвижимости. В частности, для владельцев вспомогательных объектов, таких как бани и сараи, которые были построены до 1 января 2013 года, упрощается процесс их легализации. Также автовладельцы смогут зарегистрировать свои машино-места в паркингах без согласия соседей.

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

Но за этими новшествами скрываются и более жесткие меры, такие как повышение пошлин за регистрацию недвижимости, увеличение сроков для уплаты налогов, а также штрафы за неиспользуемые земельные участки. Минстрой России планирует с 1 марта 2025 года ввести обязательную систему эскроу-счетов для рынка ИЖС, что, по мнению экспертов, может замедлить продажи частных домов.

Однако рассматриваются и меры, которые могут оживить рынок — например, использование материнского капитала для улучшения жилищных условий. В то же время эксперименты по взысканию долгов за ЖКУ с использованием электронных систем могут привести к большему числу судебных разбирательств. Суммарно, изменения в законодательстве могут создать как новые возможности, так и дополнительные препятствия для граждан.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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