Новые схемы обмана на рынке аренды жилья

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мошенничество на рынке аренды жилья — серьезная проблема для россиян, и, с развитием технологий, схемы становятся все более хитроумными. Мошенники не только обманывают арендаторов, но и владельцев квартир, используя современные сервисы для подписания договоров аренды онлайн.

Фото: pxhere.com Мошенник

Одной из популярных схем является переведение общения в мессенджеры и предложение подписания фальшивого договора через поддельный сайт. Это приводит к краже денег с банковских карт. Кроме того, мошенники активно используют недостатки законодательства и юридическую неграмотность арендаторов. Например, аренда жилья под предлогом ремонта — еще одна распространенная схема. В таком случае собственник требует от арендатора проведения ремонта, а затем меняет условия аренды.

Эксперты предупреждают, что большинство подобных схем можно избежать, если обратиться к профессиональным риэлторам и юристам. Заключение договора без юридической проверки может привести к значительным финансовым потерям.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.



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