Как избежать штрафов и пени за налоги на автомобили и недвижимость

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 3 декабря граждане России, не уплатившие налоги на недвижимость и автомобили в срок, начнут получать пени. Александр Хаминский, руководитель Центра правопорядка Москвы и Подмосковья, сообщил, что благодаря цифровизации налоговых сервисов ФНС будет легко выявлять тех, кто не исполнил свои обязательства. При этом срок уплаты налога наступает позже конца отчетного года, что может привести к забывчивости у налогоплательщиков.

Фото: ФНС is licensed under public domain Налог

В случае просрочки сначала гражданину направят требование о погашении долга, но если этого не произойдет, ФНС подаст в суд. В большинстве случаев решение будет в пользу налоговой службы, а судебные приставы смогут наложить санкции, включая арест счетов, запрет на выезд за границу и наложение пени в размере 1/300 от суммы долга.

Также будет взиматься дополнительный сбор в 7% от суммы задолженности.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



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