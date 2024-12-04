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Эксперт оценил возможность замены ипотеки рассрочкой

1:02
Недвижимость

Рассрочка не сможет стать полноценной альтернативой ипотечному кредитованию, так как данный механизм сопряжен с определенными рисками для застройщиков. Об этом заявил Александр Меркулов, директор по девелопменту компании Level Group.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

Меркулов подчеркнул, что хотя многие девелопатели прибегают к рассрочкам, они не стремятся активно использовать этот инструмент. По его мнению, просрочки по платежам со стороны дольщиков могут привести к накоплению значительных объемов "нездорового долга", передает РИА Новости.

В качестве иллюстрации Меркулов привел пример запуска программы рассрочки в одном из своих проектов в 2022 году. В 40 из 60 заключенных договоров долевого участия возникли трудности с оплатой. Эксперт добавил, что в ситуации с ипотекой квартира находится в залоге у финансового учреждения, тогда как при использовании рассрочки застройщики лишены подобных гарантий.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям.

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Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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