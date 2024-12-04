Биолог предупредила о размножении насекомых в квартирах зимой

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не все насекомые уходят в зимнюю спячку с началом холодов. О том, какие вредители продолжают размножаться в домах даже зимой, рассказывает доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Стильная кухня

В первую очередь, платяные и пищевые моли активно размножаются даже при морозах. Также нельзя игнорировать жуков чернотелок и кожиедов, которые иногда встречаются в квартирах россиян. Муравьи и сверчки не боятся холода и продолжают есть гниющие остатки еды и крошки, которые остаются на кухне. Трофимова напоминает, что остатки пищи также привлекают тараканов.

Комары, которые в первую очередь ассоциируются с теплом, могут появляться в домах через вентиляцию или щели на лестничной площадке. Зимой в квартирах также можно встретить злаковых мух и листовых комаров, которые предпочитают обживаться в земельной смеси растений, передает "Газета.Ru".

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