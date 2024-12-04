Эксперт дал советы по подготовке квартиры перед сдачей в аренду

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Перед тем как сдать квартиру в аренду, собственнику рекомендуется внимательно осмотреть электропроводку. Как правильно подготовить жилое помещение к сдаче, рассказал руководитель отдела технической экспертизы компании Daccord по производству электрического оборудования Сергей Савельев.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Балкон в однокомнатной квартире

Эксперт подчеркивает, что перед приездом новых жильцов необходимо убедиться в исправности электрощита. Также важно проверить надежность крепления розеток и выключателей, а также их нагрев и отсутствие искр или дыма. О возможных проблемах с контактом могут свидетельствовать следы ожогов на вилке.

Кроме того, до начала аренды стоит обратить внимание на состояние сантехники. При открытии кранов необходимо закрыть вводные краны в квартире — если наблюдаются протечки в унитазе или раковинах, стоит позвонить специалисту для проведения ремонта. Вентили, оставшиеся с советских времен, следует заменить, как и резиновые уплотнители.

Савельев также отмечает важность проверки герметичности окон и дверей. Элементы необходимо смазать и отрегулировать заранее, что поможет избежать неожиданных поломок в будущем.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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